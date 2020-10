Padre de Teófimo López: "Lomachenko tiene demasiado miedo, vamos a ganar por nocaut"

Las Vegas, Estados Unidos.

El padre de Teófimo López tiene plena confianza en que su hijo será el ganador de la 'pelea del año' contra Vasyl Lomachenko. Confiesa que se encuentra relajado, envió una clara advertencia al oponente ucraniano y cree que el hondureño "va a ser el mejor boxeador del mundo".

El también entrenador del pugilista catracho se muestra alegre por el combate. "Feliz, ya estamos haciendo lo que yo predije hace dos años, las personas creían que estaba loco, ya estamos aquí. Dios me está dando lo que siempre he estado buscando, que son los cuatro títulos, para darnos esta clase de pelea en los tiempos que llevamos ahora es un milagro de Dios. Esta pelea se la dedicó a toda la gente de Honduras, a toda la raza latina", dijo en un Facebook Live con Diario La Prensa desde Las Vegas.

El señor López cree que su hijo hará historia la noche del sábado. "Vamos a tener un gran boxeador latino, más grande que cualquier boxeador que ha existido en la historia, ya estamos haciendo metas que nunca se han hecho en la historia, va a ser el primer boxeador más joven en capturar cuatro títulos mundiales, va a ser el primer campeón mundial que se lleva los cuatro títulos, estamos haciendo cosas históricas".

Y agrega: "Yo sé que muchas personas en Honduras no saben el nivel en donde estamos nosotros, un nivel bien grande, y solamente con 15 peleas. Hace dos años dije que mi hijo iba a ser campeón mundial en 15 peleas, y que en la 16 le íbamos a quitar la cabeza a Lomachenko, ya solamente faltan dos días, ya no faltan años, para que se cumplan todos los pronósticos que he tenido, por eso todo el mundo me está llamando Nostradamus".

¿CÓMO ESTÁN DE ÁNIMOS?

"Estamos listos, esto no es nada nuevo para nosotros, le ganamos a un campeón como (Richard) Commey, lo hicimos en una manera bien fácil, creo que Lomachenko hubiera tenido problemas con Commey. Commey es un gran boxeador que en 33 peleas creo que tenía, nadie lo había noqueado, esto lo hizo ver fácil (Teófimo). Le enseñamos a toda la gentre que mi hijo está en otro nivel. Lomachenko lo sabe, se miró bien nervioso en la conferencia de prensa da ayer, mi hijo se miró bien relajado. Lomachenko tiene demasiado miedo, yo lo siento, y ese miedo no se le va a quitar a Lomachenko hasta que sienta la pegada de mi hijo. Él se va a dar cuenta que está metido en una pelea de verdad", advierte.

Este viernes se realizará el pesaje de los dos boxeador y Don Teófimo revela que su hijo "le gusta comerse como una pasta después del pesaje".

El emotivo abrazo entre Teófimo López y su padre tras la conferencia de prensa.

"Todos estamos emocionados, no estoy nervioso para nada. Le vamos a enseñar a toda la gente el sábado, como dicen en Honduras, sí se puede", añade.

ENFRENTAMIENTO PADRES E HIJOS

En esta pelea, Teófimo tendrá a su padre a un costado del ring mientras que Lomachenko también contará con la presencia de su papá. "Todo lo que tiene está pelea son cuestiones que no se han visto, cuatro cinturones en las 135 libras, trae dos padres, dos hijos que quieren ganar, trae mucha motivación para todo el mundo, esta va a ser la pelea más vista, no solamente de este año. Nadie va a tener ninguna excusa por no ver esta pelea".

"Ya conseguí lo que quería, era la pelea que quería. Estoy emocionado, relajado, esperando el gane (de mi hijo), ya todo lo que teníamos que decir ya lo dijimos, ahora la gente tiene que sentarse y mirar un espectáculo porque será una pelea de gallos".

CONCENTRADO

"Mi hijo está bien concentrado, nunca lo he visto bien concentrado en mi vida, está madurando más. Sabe que es más joven, sabe que es más fuerte que Lomachenko, más inteligente y es más rápido para mí. Tenemos todo para ganarle a este hombre, se que mi hijo no va a perder".

Don Teófimo confía en la victoria de su hijo.

Lomachenko dijo que nunca ha peleado con un boxeador tan fuerte como Teofimo... "Pasa que él está poniendo excusas ahora, cuando le hicieron la pregunta que si le afectaba los 14 o 16 meses que no ha peleado, él djo que no sabía, porque nunca le ha pasado esto, él siempre ha estado peleando, pero que se va a dar cuenta el sábado. Él dijo que iba a ser una pelea de ajedrez".

MENSAJE A LOS HONDUREÑOS

"Quiero saludar primeramente a mi familia en Tegucigalpa, a mi tías, a mis primos, los quiero mucho. También quiero saludar a mi familia en San Pedro Sula, a toda mi gente, especialmente en el barrio Paz Barahona. Estamos aquí para motivar a todo el mundo, para enseñarles de que sí se puede, cualquier persona que sueña, puede hacer lo que quiera hacer, somos sangre hondureña. También quiero decirles que después de esta pelea pensamos llegar a Honduras, un mes, le voy a dar unas vacaciones a mi hijo y vamos a llevar los cinturones".

"Mi hijo va a ser el mejor boxeador del mundo, vamos a poner en alto a Honduras, ya no va a ser México, sino que Honduras".

"No se pierdan el sábado, no vayan a la cocina, preparen todo temprano porque está pelea se puede ir al brinco de los ojos, vamos a ganar por nocaut, eso si estoy seguro", concluyó.