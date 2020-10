Aliado de Bolsonaro esconde dinero en sus calzoncillos durante allanamiento

Sao Paulo, Brasil.



La policía brasileña encontró dinero en los calzoncillos del senador Chico Rodrigues, aliado del presidente, Jair Bolsonaro, durante una operación contra el desvío de recursos durante la crisis sanitaria del coronavirus, según confirmaron este jueves fuentes de la investigación a medios locales.



La Policía Federal halló 30.000 reales (unos 5.450 dólares) escondidos en los calzoncillos del senador durante un allanamiento realizado el miércoles en su casa de Boa Vista, en el estado amazónico de Roraima (norte).



La información fue confirmada a medios locales por fuentes que tuvieron acceso a la investigación, la cual permanece bajo sigilo e indaga el desvío de dinero público destinado al combate contra el nuevo coronavirus.



Rodrigues, del partido Democratas (DEM, centro-derecha) y vicejefe del bloque oficialista en el Senado, afirmó en un comunicado que confía en la Justicia y que probará su inocencia ante las autoridades.



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien recientemente celebró el fin de la corrupción en su Gobierno, se desvinculó hoy de las acusaciones contra Rodrigues, quien se ha visto presionado para dejar su cargo.



"Algunos creen que toda la corrupción tiene que ver con el Gobierno. No. Nosotros destinamos decenas de miles de millones para los estados y municipios, hay enmiendas parlamentarias también y, de vez en cuando, no es raro, hay gente que malversa los recursos", afirmó este jueves a un grupo de seguidores.



El líder de la ultraderecha brasileña recalcó que la Contraloría General de la Unión (CGU), órgano de control fiscal del Estado, y la Policía Federal y actúan ante los casos de corrupción.



Asimismo, Bolsonaro reafirmó la víspera que "no hay corrupción" en su Gobierno y advirtió que dará "una patada en el cuello" a quien practique actos corruptos durante su gestión. EFE