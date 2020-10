Teófimo López y Vasyl Lomachenko se ven las caras en conferencia de prensa

Las Vegas, Estados Unidos.

El hondureño Teófimo López y el ucraniano Vasyl Lomachenko se vieron cara a cara durante la conferencia de prensa de este miércoles antes de la súper pelea del sábado en el MGM Grand de Las Vegas.

López y Lomachenko no habían estado juntos en un mismo lugar desde el pasado 14 de diciembre, la noche en la que el catracho noqueó a Richard Commey para ganar su título mundial de boxeo. Poco después de ese sensacional nocaut, Lomachenko entró al ring y saludó a Teófimo.

El reencuentro entre Teófimo y Lomachenko.

Los campeones de peso ligero se sentaron a 12 pies de distancia en un escenario dentro del ring que fue organizado por la empresa Top Rank en conjunto con ESPN. La tensión nunca se desbordó, pero era palpable. Ambos se mostraron respeto.

Lomachenko (14-1, 10 nocauts) es el campeón de peso ligero WBC Franchise / Ring Magazine / WBA y WBO. López (15-0, 12 KOs) es el campeón de las 135 libras de la FIB. Ninguno de los dos parecía querer estar allí, pero López se estaba divirtiendo más, estuvo sonriendo.

Si López gana, será el poseedor de cuatro títulos, el boxeador más joven con 23 años. Lomachenko dijo que ganar cuatro cinturones siempre ha sido un sueño para él.

“Ahí es donde entra The Takeover, no es solo una frase que estoy lanzando, esta es la parte en la que estoy liderando a la nueva generación y todo para demostrar ese sábado por la noche. Ganar esto es un sello y una marca para la nueva era”, dijo López.

Los dos boxeadores tienen un largo tiempo de no tener actividad por la pandemia del coronavirus. "Veré el sábado (cómo me siento)", dijo Lomachenko.

López incluso le dio un respiro a Lomachenko al decir: “Para los dos, es lo mismo. No hemos tenido tanto despido. Soy un gran peleador de 135 libras, y (mirando a Lomachenko dijo), siempre me mantengo en forma”.

MOMENTO CONMOVEDOR

Otro punto interesante es que Teófimo está acostumbrado a pelear ante una multitud, pero en esta ocasión el combate será sin público. “Un verdadero campeón puede adaptarse a todo”, dijo López. “Va para los dos. Luchó en estadios con entradas agotadas. Luché en estadios con entradas agotadas. Mi trabajo y lo mío es tener todos estos cinturones envueltos alrededor de mí", agregó.

El único momento conmovedor llegó cuando a López se le mostraron sus comentarios sobre su padre y entrenador, Teófimo López Sr. “Mi relación con mi padre, no es la misma, no es la misma, él quedó atrapado en todo este mundo del boxeo”, dijo Teofimo Jr. mientras una lágrima caía por su rostro. “Tengo un interruptor de encendido y apagado por una razón. Mi padre, lo amo a muerte, no me malinterpretes. En este mundo del box, tienes que hacer muchos sacrificios, eso es seguro. Estoy herido. Me duele la relación que tenemos. Lo aprovechamos al máximo. Ojalá mi padre pudiera ser mi padre a veces que siempre mi entrenador ”.

“No estaría aquí si no fuera por la persona que me empujó”, dijo Téofimo López. "Quieren derribarme y simplemente no pueden".

TIPO DE PELEA

Cuando se le preguntó qué tipo de pelea espera, Lomachenko dijo: "Para mí, creo que será una partida de ajedrez".

Por su parte, López no se comprometió con lo que podía esperar. "Él sabe que va a ser una pelea", dijo López Jr. mirando directamente a Lomachenko. "Tiene el coeficiente intelectual del anillo, y creo que ve el coeficiente intelectual del anillo en mí".

PALABRAS TEÓFIMO

"El trabajo duro tiene su recompensa. Dieciocho años después, y es solo el comienzo, todavía no has visto nada".

“Prepara tus palomitas de maíz y disfruta del espectáculo. Es 'The Takeover'".

PALABRAS LOMACHENKO

“No sabré (cómo me afectará el alejamiento del ring por la pandemia) hasta el sábado por la noche. Nunca he estado fuera del ring durante un año completo como este. No sé cómo será”.

“Creo que es solo un anillo, jueces y televisión. Eso es. Y, por supuesto, cuatro cinturones".

“Estoy pensando solo en mi pelea futura y la pelea del sábado. Eso es".