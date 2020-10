“Demostraré que soy el mejor”: Teófimo López

Las Vegas, Estados Unidos

Este sábado, el boxeador hondureño Teófimo López enfrenta en el ring al prestigioso pugilista ucraniano Vasyl Lomachenko por la unificación de los títulos de peso ligero. El MGM Grand de Las Vegas es el escenario de la denominada pelea del año.

El hijo de padres hondureños está convencido de que ganará por nocaut frente al doble medallista olímpico y mejor libra por libra de todos los pesos.

“No importa lo que esté sucediendo fuera del deporte, lo que esté sucediendo con la gente y los fanáticos, solo hay dos personas que pueden determinar el resultado: yo y la persona con la que estoy peleando”, señaló Teófimo, de 23 años de edad.

“Ahí es donde mi confianza me lleva a ser quien soy. En ese momento en particular estoy en casa. Puedo hacer lo que puedo hacer. Nadie me puede decir nada, soy muy franco porque creo en mis habilidades. Yo soy el que va a dictar esa pelea y ponerla en juego. Si dices que eres el mejor, tienes que demostrarlo y hacerlo todo el tiempo, y eso es lo que voy a hacer, mostrarlo todo”.

El hondureño Teófimo López aseguró nuevamente que está en óptimas condiciones para vencer al ucraniano Vasyl Lomachenko el sábado

El documental

La esperada pelea entre Teófimo y Lomachenko, un evento que por su magnitud se esperaba que fuera transmitido vía Pay Per View (pago por ver), pero tomó un rumbo sorpresivo: ESPN lo transmitirá en TV abierta.

Como parte de su promoción, la cadena ha producido un documental llamado Blood, Sweat & Tears, se presenta la oportunidad de conocer más de cerca a cada uno, el camino recorrido, las emociones, etc. Esta producción nos traslada a lo más íntimo.

“Tengo… no voy a decir odio en mi corazón, tengo rabia, amo la violencia cuando se trata de boxeo, cuando subo al cuadrilátero trato de que no sean los jueces quienes decidan”, indicó López.

Este documental es la antesala perfecta de cara a la pelea, contiene elementos interesantes que permitirán conocer la perspectiva de los protagonistas y las personas que les rodean, aspectos culturales, los arduos entrenamientos, el combustible que enciende la flama de los dos mejores boxeadores de los pesos ligeros y un sinnúmero de detalles que harán de este encuentro entre López y Lomachenko el combate del año.