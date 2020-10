Sector construcción perdió al menos el 60% de los empleos este año

San Pedro Sula, Honduras.

El sector construcción cerrará este año con un 60% a un 70% menos de empleos que en 2019.

Anualmente, el sector da unos 250,000 empleos a nivel nacional; sin embargo, este año por la crisis sanitaria y económica apenas cerraría el año con unos 175,000 puestos de trabajo.

Algunos de los proyectos iniciados antes de la pandemia han continuado, pero con una baja considerable de personal. Las obras públicas y privadas planeadas para comenzar este año están detenidas, lo que significaría una baja en inversión considerable.

Arnaldo Martínez, presidente del capítulo noroccidental de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), manifestó que el Gobierno no ha reactivado el total de las obras públicas.

“Las inversiones del sector gubernamental son grandes y se ocupa bastante personal como en la construcción de carreteras”, dijo.

Martínez indicó que aunque el consorcio Siglo 21 está ejecutando las obras iniciadas antes de la cuarentena, la alcaldía tiene parada la mayoría de sus proyectos.

“Es importante que el alcalde termine de reactivar los proyectos que están parados y que comiencen los nuevos proyectos y además que apoye a las empresas constructoras a pagarles que ya tiempos tienen retenidos y no han sido cancelados”, apuntó.

De los empleos que da la industria, alrededor del 60% corresponde a la zona norte.

“De parte de la alcaldía sé que vienen unas licitaciones, pero no hemos visto nada. No hemos podido tener reuniones para ver con más detalles qué es lo que viene”.



Licitaciones

Enfatizó que al no haber proyectos, la mayoría de los empleados están inactivos y solo están trabajando con entre un 30 a un 40%.

Martínez señaló que el Gobierno debe agilizar los procesos de licitación de los proyectos, que estos sean rápidos y justos. También pidió apoyo de la banca para poder acceder a financiamiento con tasas de intereses accesibles y a largo y mediano plazo.

Al consultarle por los permisos que la alcaldía emite en línea, expresó que “funcionan de manera regular. No he escuchado buenos comentarios, de hecho, hemos estado en reuniones entre la Chico y los gremios profesionales determinando los procesos en línea, pero el alcalde no los ha aprobado y los trámites no han sido eficientes”.

Ramón Medina, exjefe de Obras Públicas, declaró que actualmente el sector construcción está limitado a trabajar con un 40% de su fuerza laboral y a los horarios que permite Sinager, algo que no ha pasado en la industria que trabaja hasta en las noches, de ser necesario.

“Esperamos una reactivación más enérgica a partir del próximo año”.

Medina indicó que hay un incremento en algunos materiales de construcción.