Salud asegura que no hay casos de reinfección por covid en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El médico internista Omar Videa divulgó ayer un video en el que asegura haber confirmado el primer caso positivo de reinfección de covid-19 en una mujer de 35 años del Distrito Central, Francisco Morazán.

“Es el primer caso confirmado 100 por ciento de reinfección con pruebas de PCR en tiempo real”, informó el especialista.

La Secretaría de Salud emitió anoche un comunicado en el que aseguró que “hasta la fecha no existe información oficial ni científica de casos comprobados de reinfección por la covid-19 en el país”. Agregó que realizan acciones con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para iniciar la investigación.

LEA: Una mujer es el primer caso de reinfección de Covid-19 en Honduras

Videa dijo que para hablar de esa condición deben cumplirse estas condiciones: que tenga una prueba PCR donde lo haya diagnosticado al inicio, luego una prueba que indique que ya está negativo, y si es de reinfección hacer otra prueba que confirme que está positivo al virus.

En el país han contraído la enfermedad 84,413 personas desde el pasado 11 de marzo.

La primera vez que le confirmaron la enfermedad fue el 1 de julio pasado, pero el 1 de octubre ella conoció que volvió a presentar el covid-19, con síntomas leves, y actualmente está en tratamiento y evolucionando muy bien, aseguró.

“También se le tomó una prueba de anticuerpos para detectar si desarrolló defensas contra el covid-19 la primera vez y le salieron negativos”, indicó el médico. Videa, que está tratando a la paciente, dijo que ahora que le dio de nuevo también ha presentado síntomas leves. “Es una cuestión de su genética que le impidió desarrollar anticuerpos, probablemente la carga viral no fue tan alta al inicio”.



Tecnología

Analistas del Laboratorio Nacional de Virología y de la Secretaría de Salud pusieron en tela de duda los posibles casos de reinfecciones, ya que todavía no hay una base científica que compruebe esos extremos.

Henry Andino, especialista en epidemiología, señaló a LA PRENSA que Honduras no cuenta con la tecnología suficiente para determinar un caso de reinfección porque se necesitan equipos para “genotipificar” el virus que está causando la infección, y solo muy pocos países en el mundo la tienen.

laboratorios. En el país han contraído la enfermedad 84,413 personas desde el pasado 11 de marzo.

Andino explicó que en el mundo científico solo se describió una posibilidad de reinfección y que cuando se hizo el estudio en Hong Kong se determinó que no era el mismo biotipo del virus, sino que era otro.

“Ellos genotipificaron el virus, es decir, lo llevaron al punto de casi diseccionarlo genéticamente y verificaron que cada una de sus partes de ser un ADN está en la compatibilidad y orden preciso que tiene un virus ARN. Se necesita de la nanotecnología, y eso no lo tenemos nosotros”, explicó.

Andino dijo que desde el Laboratorio de Virología les ha molestado el hecho que el único hecho que se tiene es una prueba de antígenos y un PCR.

“Lo que se trata y se necesita son secuencias genéticas para decir que hay un caso de reinfección; si no es así, no es posible”, ratificó el experto. Resaltó que Honduras tiene más de 85,000 afectados y Estados Unidos tiene más de 5 millones, y en ese país no se escucha en los medios que tienen casos de reinfección.

“Cuando alguien nos dice que tiene sospechas de reinfección enviamos el caso a estudiarse a Estados Unidos; sin embargo, hasta el momento no hay positividad en los casos”, comentó Mary Vallecillo, científica bioquímica hondureña de la Universidad de Brigham Young en Utah.

Indicó que un elemento válido para comprobar científicamente una reinfección es la secuencia del virus (genoma) de ambos contagios, y comparar si son cepas idénticas. Una prueba RT-PCR no es suficiente elemento para asegurar un recontagio, pues los estudios genéticos del virus son determinantes, agregó.