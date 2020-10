Una mujer es el primer caso de reinfección de Covid-19 en Honduras

Tegucigalpa.



Omar Videa, reconocido médico internista de Honduras, informó este lunes que en el país se registró ya el primer caso de reinfección de Covid-19, por lo que recomendó a las personas que ya superaron el coronavirus a seguirse cuidando.



El doctor hondureño reveló detalles en Twitter del primer caso de reinfección del nuevo coronavirus. Se trata de una mujer que tres meses después se volvió a contagiar.



"Estoy en la capacidad de informar que hemos detectado científicamente a través de pruebas PCR-TR el primer caso confirmado de reinfección por Covid-19 en Honduras, habiendo tenido su primer contagio en julio tres meses después se confirma nuevamente la presencia del SAR-Cov2", escribió el galeno.





En un segundo tuit Videa explicó que en julio la mujer no desarrolló anticuerpos de la infección. "Una característica importante es que en su primera infección no desarrollo anticuerpos contra el virus, cursó con cuadro leve, hoy sintomática, estable bajo nuestro control médico, iniciamos nuestro trabajo para la publicación científica del caso internacionalmente".



El internsita agregó en el noticiero Hoy Mismo que la hondureña reinfectada no posee enfermedades preexisntes y que tuvo un cuadro con síntomas drásticos, principalmente el dolor de cabeza.



Detalló que la paciente tomó un tratamiento y en el mes de agosto su pruebas PCR resultaron negativas.





"Posteriormente continuó con sus funciones habituales hasta que el 1 de octubre comenzó con síntomas muy similares a los iniciales donde en esta oportunidad tuve la dicha de empezar a dar un tratamiento, un abordaje, se realizó en esta ocasión que son los métodos que son los avalados científicamente para demostrar la presencia del Covid-19: la PCR en tiempo real y en este caso ya contando con el método de antígeno, ambos en esta oportunidad han dado positivo", dijo.



El médico agregó que las CDC en Estados Unidos han informado que las personas se pueden reinfectar en un término de tres meses en adelante y sobre todo en las personas que no desarrollaron anticuerpos.

Opinión de expertos

Según algunos expertos de la salud, este no sería el primer caso de reinfección que se presenta en el país.

Tito Alvarado, infectólogo miembro de la Plataforma Todos contra el Covid-19, informó que en la capital han conocido al menos cuatro casos de reinfección por coronavirus.



Pero en la costa norte también se han detectado casos de reinfección. Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, dijo que en San Pedro Sula ya documentaron los primeros tres casos de recontagio, de los cuales uno falleció.



Cabe mencionar que aún no están comprobados científicamente estos casos mencionados por los galenos.