¡Contundente! Luis Suárez destapa el futuro posible de Messi

Montevideo, Uruguay

Tras su polémica salida del FC Barcelona, el delantero uruguayo Luis Suárez rompió el silencio y se pronunció sobre su marcha del cuadro catalán y de paso no amagó para hablar del futuro de su gran amigo, el astro argentino Lionel Messi.

"Llevaba seis años en el Barcelona y nunca tuve un problema, lo contrario. Hace tres años que vengo diciendo que el Barcelona necesita un '9' joven para ir adaptándose. Nunca trajeron a alguien que me pudiera competir, siempre estuve a la altura de lo que necesitaba el club", comenzó diciendo el ahora delantero del Atlético de Madrid en declaraciones a ESPN.

Y añadió: "El respeto que me había ganado adentro de la cancha me lo merecía antes de enterarme por la prensa. Que venga un entrenador diciendo que no cuenta conmigo cuando ya la directiva dijo que iba a haber cambio de jugadores te genera dudas de si fue el entrenador o la directiva".

Luis Suárez y Uruguay comenzaron con pie derecho las eliminatorias de Conmebol tras vencer 2-1 a Chile. Foto AFP.

Lionel Messi

Suárez sugirió que su "gran relación" con Lionel Messi pudo haber influido en la determinación de declararlo prescindible.

"Nos buscábamos constantemente, pero por el bien del equipo. Capaz querían que juegue con más compañeros. Eso puede ser algo que tenga que ver. No le encuentro ningún motivo de que quieran separarnos porque nos llevábamos bien dentro de la cancha", analizó.

El pasado mes de agosto, Messi sacudió al barcelonismo cuando mandó un burofax al FC Barcelona en el que pedía la rescisión de su contrato para poder cambiar de aires. El club se negó a perderle gratis y se apoyó en su contrato para evitar perder a su capitán, que podteriormente apareció públicamente resignado a quedarse en el Camp Nou y disparando contra la directiva.

"Tendrían que haber respetado la decisión de querer irse. Por respeto a la relación que tengo con Leo no voy a decir lo que hablamos en su momento, pero él vivió una situación difícil y complicada. Él se quería ir y el club no quería. Yo traté de apoyarlo, cuidarlo y que se distraiga un poco",manifestó el goleador uruguayo.

Por último, Luis Suárez dejó abierta la puerta la posibilidad a que Messi continúe en el club si se siente cómodo con otra directiva, por lo que debería de salir Josep Bartomeu.

“Leo es consciente de lo que es para el Barcelona. Le ha dado cosas que el club nunca se imaginó. Él tiene que seguir siendo el número 1, el mejor y ser feliz. Puede estar la posibilidad de que Messi juegue en otro club, pero si vuelve a sentirse cómodo, feliz y llega otra directiva va a querer seguir en el club. Como amigo voy a estar contento si le va bien ahí y si se tiene que ir a otro club, también”, finalizó.