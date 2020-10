En vivo: Pence y Harris se enfrentan por la vicepresidencia de EEUU

Utah, Estados Unidos.

Los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, el republicano Mike Pence, que ahora ocupa el cargo, y la demócrata Kamala Harris se enfrentan este miércoles en un debate que tras el contagio por la Covid-19 del mandatario Donald Trump adquirió una particular relevancia.



La enfermedad del mandatario de 74 años, sumada a las inquietudes sobre el estado físico y la edad de su rival Joe Biden, que es tres años mayor, aumenta el interés por el encuentro entre sus números dos, que se desarrollará en Salt Lake City, Utah.



A menos de un mes de las elecciones del 3 de noviembre, el contagio del presidente vuelve a poner en lo alto de la agenda el tema de la pandemia en el debate que comenzará a las 01H00 GMT.





Ambos candidatos debatirán protegidos por una mampara, y se aumentará su separación a casi cuatro metros, pero los expertos advirtieron que las partículas más pequeñas pueden atravesar la barrera.



Harris, una exprocuradora de 55 años, con un don para hacer preguntas inquisidoras, tiene un adversario a quien culpar por la gestión de la pandemia, que ha dejado más de 210.000 muertos en Estados Unidos, el país del mundo con más fallecidos.



Pence, de 61 años, encabeza desde febrero la célula encargada de hacer frente a la pandemia y ahora tiene un brote en la misma Casa Blanca.



Trump está vuelta en la Casa Blanca desde el lunes tras estar tres días hospitalizado por el covid-19 y según su médico ya está sin síntomas y no tiene fiebre desde hace cuatro días. El mandatario juega la carta de un líder sin miedo e insta a los ciudadanos a no dejarse "dominar" por el virus.



El comportamiento de Trump - incluyendo el hecho de que se salió a saludar a sus seguidores desde un coche cuando estaba hospitalizado y se sacó la mascarilla al regresar el lunes a la Casa Blanca - es especialmente criticado por los demócratas.



"Las mascarillas salvan vidas", volvió a tuitear Harris.



Trump respondió a acusando de Harris, de estar "más a la izquierda que el loco Bernie", en referencia al precandidato demócrata, Bernie Sanders.



"Biden no va a durar un mes", afirmó Trump, que durante todo el día ha estado muy activo en su Twitter.

Biden a la cabeza

La interrupción por Trump de las negociaciones con la oposición demócrata sobre la asistencia económica a hogares y empresas perjudicadas por la pandemia, de seguro va a ser abordada en el debate.



La pandemia pulverizó el mercado laboral y atizó el desempleo, quitándole a Trump uno de los mejores argumentos a favor de su gestión: una tasa de paro que llegó a tocar un mínimo de 3,5%, pero que ahora está en 7,9%.



En contraste con la desaprensión de Trump hacia el virus, Biden respeta escrupulosamente las medidas de protección, pero sus adversarios lo acusan de usar la pandemia para eludir a electores y periodistas.



Procurando mostrarse como el unificador de un país dividido, Biden lidera desde hace meses las encuestas. Y aumentó aún más su ventaja sobre Trump tras el crispado debate entre ambos el 29 de setiembre.



Después, Trump fue diagnosticado con covid-19. Biden fue sometido desde entonces a cuatro pruebas, todas con resultado negativo.

"El objetivo era la crueldad"

El tema migratorio también puede ser usado por los demócratas contra Trump después de la publicación de un artículo del diario The New York Times sobre la implicación del fiscal general en la política de "tolerancia cero" a la inmigración que implicó la separación de miles de niños de sus padres en la frontera con México en 2018.



Biden indicó que "las familias huían de la persecución" que el gobierno de Trump "en lugar de darles refugio", les arrebató a sus hijos.



"El objetivo era la crueldad", agregó.

Pence y Harris completan a su manera a cada uno de los candidatos a la presidencia.



Cristiano ferviente y de buenos modales, Pence, que es abogado, contrasta con la pletórica personalidad de Trump.



De padre jamaiquino y madre india tamil, Harris parece una promesa de vitalidad ante un Biden que, en caso de ganar, sería el presidente más viejo en llegar a la Casa Blanca.



Harris, que es la primera candidata negra a la vicepresidencia de uno de los grandes partidos, también sería la primera mujer en llegar al segundo cargo más importante de Estados Unidos, si gana Biden.