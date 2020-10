Urgen 80,000 cortadores en fincas de café de El Paraíso

Tegucigalpa, Honduras

Las fincas de café del departamento de El Paraíso, oriente de Honduras, urgen contratar a unos 80,000 corteros con su respectiva mascarilla para que empiecen a trabajar de inmediato, anunció Tito Vargas, secretario general de la Unión de Cooperativas de Servicios Agropecuarios Limitada (Uniocoop).



La cosecha de café 2020-21 inició el 1 de octubre y se espera producir 8.2 millones de quintales de café, un millón más que el año pasado. Participarán más de 120,000 familias en toda la temporada que dura unos seis meses.



El dirigente dijo que “se están afinando todos los parámetros de bioseguridad para proteger del COVID-19 a los productores, corteros, al transporte y todo lo que tenga que ver con el rubor de la caficultura”.

Nueva normalidad en las fincas

“En realidad, ya tenemos la temporada de café en varios municipios. para el cao en Trojes ya están cortando fuertemente e incluso ya se integró el comité local e incluso el ingreso de cortadores desde Nicaragua es bastante numerosa”, agregó.



“Entonces estamos trabajando en el tema de bioseguridad, precisamente nos reunimos con la policía, dueños de fincas y de las unidades a fin de garantizar que éstas se encuentren en buen estado para evitar problemas a la hora de transportar a la gente”, puntualizó.



“Por costumbre se tiene que cada dueño de la finca envía sus camiones para ir a traer corteros ya sea del sur o de otros sectores del país y en cada camión se trasladaban hasta 60 personas y no había problemas”, recordó.



“No obstante, ahora con la pandemia, el tema de bioseguridad será prioritario para nosotros y más que todo la mascarilla, eso sí se le exige a todo mundo”, señaló.

Vargas sostuvo que “yo les digo a los, dueños de las fincas que no dejen subir a los carros a corteros sin mascarilla, eso es obligatorio ya que es una de las formas más efectivas para combatir el COVID-19; quien no lleva tapaboca no se sube”.



De igual manera, señaló que “ya nos pusimos de acuerdo en los pick-up, se pueden transportar hasta seis personas, siempre que la unidad vaya con su baranda a fin de evitar percances en las carreteras”.



“Necesitamos 80,000 corteros aquí en el Paraíso, por eso llamo a toda esa gente que se está marchando del país hacia los Estados Unidos en las caravanas, que aquí hay trabajo para seis meses por lo menos”, finalizó.