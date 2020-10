En vivo: Palermo a punto de abrir el marcador en el Marathón - Motagua

San Pedro Sula, Honduras

El Marathón y Motagua están empatando 0-0 en la segunda parte en duelo correspondiente a la jornada 2020 de la Liga Nacional de Honduras,

Algunos clubes no podrán contar con algunas de sus figuras, ya que están concentrados con la selección de Honduras, que se alista para enfrentarse este sábado a su similar de Nicaragua que se realizará en Comayagua.

Minuto a Minuto

MIN 60 Persiste el empate 0-0 entre Marathón y Motagua en el estadio Yankel Rosenthal.

MIN 51 ¡Al palo! Remate de Ryduan Palermo y el balón dio en el poste. Cerca el Marathón de abrir el marcador ante Motagua.

Inicia el segundo tiempo: Empate 0-0 entre Marathón y Motagua en el estadio Yankel Rosenthal.

MEDIO TIEMPO: Marathón y Motagua no se hacen daño y empatan 0-0 en el estadio Yankel Rosenthal. Los verdes están con diez tras la expulsión de Cristian Moreira.

MIN 45 Se añaden dos minutos a la primera parte.

MIN 39 ¡Expulsado! Cristian Moreira deja al Marathón con diez tras dura entrada sobre Mayorquín.

MIN 29 ¡Uff! Remate de Luis Vega tras un mal rechazo de Jonathan Rougier y el balón da en Omar Elvir. Cerca los verdes de marcar el primero.

MIN 24 Tiro libre que cobra Gálvaliz que se marcha desviado. Sigue buscando Motagua abrir el marcador.

MIN 18 Cálix se combina con Bruno Volpi y asisten a Ryduan Palermo, pero el argentino está en claro fuera de juego.

MIN 15 Empate 0-0 entre Marathón y Motagua en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

MIN 12 ¡Uyyyy! Cabezazo de Gálvaliz y el balón pasa a un costado del arco. Se salvó el Marathón, cerca el primero del Motagua.

MIN 5 El defensor Cristian Moreira del Marathón recibe la tarjeta amarilla tras falta sobre Wilmer Crisanto.

¡Comenzó! Ya juegan Marathón y Motagua en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

Sorpresivo 11 titular del Marathón ante Motagua: Denovan Torres; Carlos Perdomo, Matías Techera, Bryan Johnson, Cristian Moreira, Paul Suazo, Luis Vega, Cristian Cálix, Allan Banegas, Bruno Volpi y Ryduan Palermo.

El 11 titular del Motagua ante Marathón: Jonathan Rougier; Félix Crisanto, Wesly Decas, Cristhoper Meléndez, Omar Elvir; Mayorquín,Sergio Peña, Walter Martínez, Wilmer Crisanto, Matías Gálvaliz y Roberto Moreira.

Cabe resaltar que el Ciclón tiene las bajas de los jugadores Marcelo Santos, Marcelo Pereira, Emilio Izaguirre, Héctor Castellanos, Kevin López y Rubilio Castillo, quienes están concentrados con la Selección de Honduras en Siguatepeque. Marathón tampoco tendrá a Kervin Arriaga y Edwin Solani.

El DT Héctor Vargas disputa un nuevo duelo ante Diego Vázquez. El Motagua fue el único equipo que ganó en la jornada inaugural; por su parte, el Marathón por poco triunfa, pero el Honduras Progreso le arrebató la victoria.

Marathón y Motagua ya están en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. Se avecina un gran partido.

La jornada arranca a las 3:00pm con los duelos Marathón vs Motagua y Platense vs Real España. Luego a las 5:15pm se viene Real Sociedad - UPN; a las 7:00pm finalizará con los choques Olimpia vs Real de Minas y Honduras Progreso vs Vida.

Buenas tardes. Bienvenidos al minuto a minuto de lo que será la jornada 2 del Apertura 2020 de la Liga Nacional de Honduras. Hoy tenemos cinco partidos.

Horarios y canales de TV de los partidos de la jornada 2:

Marathón - Motagua (3:00pm) transmite TDT +

Platense - Real España (3:00pm) transmite Tigo Sports

Real Sociedad - UPN (5:15PM) transmite TDTV +.

Honduras Progreso - Vida (7:00pm) transmite Tigo Sports

Olimpia - Real de Minas (7:00pm) transmite Deportes TVC.