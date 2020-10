"Mi error fue confiar en las personas, olvidé que La Academia era una competencia": Dalú

San Pedro Sula, Honduras.

Dalú, ganadora de La Academia 2020, habló en Exclusiva con Diario LA PRENSA y reveló que se prepara para sacar su quinto sencillo y su primer libro.



En una amena plática desde su departamento en la Ciudad de México y con un look muy natural, la carismática cantautora mexicana, agradeció todo el apoyo que ha recibido de sus fans, los "tiburones" catrachos, y los consintió cantándoles fragmentos de sus recientes sencillos en un en vivo desde el Instagram del Diario Líder.



Dalú confesó que tras salir de la competencia de canto de TV Azteca no quería hablar sobre su experiencia y que en lugar de eso hizo catarsis a través de lo que más disfruta... Escribir canciones.

Además lea: Dalú ignora la polémica y asegura que sorprenderá tras victoria en La Academia



"Enfrentarme con todo lo que estaba sucediendo afuera, mientras estábamos adentro y desconocíamos lo que pasaba, fue complicado. Recibí muchas críticas, incluso de mi familia que me dolieron. Pero, rápidamente comencé a enfocarme en mi música y sobre todo en mis fans. A través de las redes sociales me conecté mucho más con ellos y creamos una relación muy bonita, estoy muy contenta y agradecida", dijo la artista originaria de Mazatlán, Sinaloa.



Comentó que lo único que sí cambiaría de su paso por el reality sería el no confiar tanto en las personas a las primeras de cambio. "Soy muy transparente y espero lo mismo de los demás y en la mayoría de las veces ocurre lo contrario. Estando en La Academia olvidé que se trataba de una competencia y que nadie iba a hacer amigos porque había una presión muy grande, además todos queríamos ganar".



Por otra parte, el tiempo de la cuarentena ha sido muy productivo para Dalú pues ya ha estrenado cuatro sencillos: Mejor sola; Inquebrantable, Traviesa y Diez Minutos.



"En cada uno de ellos he dejado plasmadas mis emociones y pensamientos. Lo mejor de todo es que el público los ha recibido muy bien y eso me emociona muchísimo".





Aunque es una chica muy segura de sí misma, reveló que cuando hizo el desnudo para la portada de Inquebrantable, dudó en cómo lo tomarían sus seguidores; sin embargo quedaron fascinados con el resultado.



"Quería mostrar mi vulnerabilidad y junto a mi equipo pensamos en qué mejor que un desnudo en posición fetal. Fuimos publicando en redes sociales partes de la foto para conocer la reacción de la gente y fue padrísimo, les encantó".

Y aunque la mayoría de sus recientes sencillos hablan sobre el desamor, afirma que se encuentra plena y que al igual que su canción está mejor sola. Pero, no descarta darse una oportunidad en el futuro.



"Estoy enamorada de la vida, de mi carrera y mis fans, pero eso no quiere decir que más adelante no pueda pasar algo, no descarto nada".

Sobre el libro

Sobre su quinto sencillo no quiso revelar el nombre, pues desea darle una sorpresa a sus "tiburones". Otro de sus proyectos que la tiene muy emocionada es su libro, que aún no tiene fecha de publicación, pero contó que espera que sea antes de diciembre.



"En un inicio el libro se iba a tratar sobre cómo bajar de peso y cómo cuidar tu alimentación, pero ahora iremos más allá, queremos brindar herramientas para que las personas aprendan también a fortalecer su interior y su mente. Y lo que más me encanta, es que junto a mí están trabajando talentosos "tiburones" escritores que le dan un toque muy especial a este libro, he llorado de la manera en que han logrado plasmar mis ideas y mi historia, son fantásticos".

Mensaje para los hondureños

Finalmente, Dalú envió un mensaje a sus seguidores en Honduras y habló desde el corazón al mencionar que tras ganar La Academia y ver la reacción de los catrachos pensó que al hacer una gira no vendría al país, por temor a que las personas no quisieran.



"Siendo muy honesta así me sentía, pero wow cómo han cambiado las cosas. Me he puesto a trabajar y la gente me ha conocido mucho más, siento que todos nos prejuiciamos, pero el tiempo se ha encargado de acomodar las cosas. Agradezco el gran apoyo de los hondureños y definitivamente tengo que visitarles y cantarles. Los quiero mucho".