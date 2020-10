Comercio en la peatonal busca resurgir por apertura del parque sampedrano

San Pedro Sula, Honduras.

Debido al cese de operaciones por casi seis meses, los comerciantes de la zona peatonal de San Pedro Sula, redujeron personal y se encuentran en crisis al grado que algunos cerraron.

La mayoría de estos propietarios de tiendas volvieron a labores desde inicios de septiembre, pero fue hasta ayer que la alcaldía retiró las barreras metálicas que impedían el paso de vehículos a la tercera avenida sur y de personas al parque central, por lo que muchos esperan recuperarse gradualmente de las pérdidas generadas por la inactividad producto del covid-19.

Luis Enrique Carranza, propietario de Souvenirs Teresitas, con 30 años de operaciones, dijo a LA PRENSA que durante estos seis meses de inactividad, él y su esposa se alimentaron de sus ahorros y aunque hay algo de movimiento en la peatonal su negocio sigue afectado ya que son los turistas, principalmente de Estados Unidos, quienes más se interesan por comprar artesanías.

“Aunque son dos dígitos que circulan por día, las ventas son muy bajas porque no hay dinero, no hay circulante y la gente anda buscando dinero para sobrevivir, no gastando”, agregó.

Ayer muchas personas circularon por la peatonal y el parque central para relajarse y otras para comprar en los comercios, cuyos propietarios esperan recuperarse de la crisis. fotos: melvin cubas

El comerciante lamentó que negocios vecinos como la agencia de viajes Isel, Zapatería Leonela, la sucursal de Súper Queques y varias oficinas en los edificios cerraron operaciones.

Daisy Argentina Matute, propietaria de la sala de belleza Golden y la taquería No Se Hagan Bola, dijo que la situación es insostenible, aunque ya lleven un mes operando porque no pueden acceder a créditos y las ventas son casi nulas.

“Antes vendía hasta 8,000 lempiras diarios. Tengo 30 años de estar en este edificio, tenía ocho empleados y ahora solo tengo dos. Estoy por tirar la toalla, el dueño de la taquería era mi hijo y me lo mataron hace un año y no se ha hecho justicia. Nunca me había querido ir de este país pero hoy sí me voy”, comentó con la voz quebrantada.

Elvin Deras, empleado de Foto Estudio Digital Center, con 30 años en la peatonal, dijo que se reactivaron hace un mes y que la clientela ha sido muy baja. El negocio tuvo que prescindir de los servicios de cuatro empleados.

“Los edificios de oficinas han quedado vacíos. Esperamos que a fin de año podamos recuperarnos”, agregó.

Carlos García, policía municipal, informó que velarán para que en el parque central como en la peatonal las personas y comerciantes que circulen porten su mascarilla.

Ayer la policía obligó a varios ciudadanos a ponerse su tapaboca.