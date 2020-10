Suspenden a Leopoldo Crivelli como alcalde de Choloma

Choloma.

Leopoldo Crivelli Durant fue separado de su cargo como alcalde del municipio de Choloma, tras recibir de forma oficial el documento de destitución por parte de la gobernadora polítca de Cortés, Wiladina Chiang.

Cabe recordar que el 21 de agosto pasado un juez de la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción giró un auto formal procesamiento contra Leopoldo Crivelli, por lo que debía ser suspendido del cargo público, pero fue hasta este día que se entregó de manera formal el documento al secretario de la corporación municipal de Choloma.

Leopoldo Crivelli Durant fue alcalde de Choloma por el Partido Liberal desde el año 2006 hasta este día. La vicealcaldesa Elena Espinal será por ley la nueva alcalde de Choloma.

Resolución

El sobreseimiento contra Crivelli es por el presunto delito de uso de documento público falso. La resolución mantiene el auto de formal procesamiento por su posible participación en la comisión del delito de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

El expediente señala una presunta valoración de 7.5 millones de lempiras de un terreno del botadero municipal en Choloma, el que tenía un costo de 3 millones, de acuerdo a la valoración de bienes nacionales del Estado.

Además, detalla que el alcalde y los regidores introdujeron el documento adulterando el valor y dejándolo en 10 millones de lempiras para cometer el fraude, según la acusación fiscal.

Antela notificación se su suspensión, Crivelli aseguró que desde que conoció la resolución del juez en agosto pasado no ha ido a la alcaldía de Choloma. "Tengo entendido que estoy suspendido y por eso no llego. No me han notificado y creo que eso es lo que andan haciendo", dijo en referencia a la presena de la gobernadora Wiladina Chiang.



Y agregó: "Lo que no entiendo es que si el pueblo me eligió para alcalde nadie me puede suspender, (pero) estamos respentando las decisiones de ellos".

Crivelli negó que estuviera haciendo acciones administrativas y calificó de "un show" las acciones hechas este martes por la gobernadora política de Cortés.