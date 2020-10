Duelo para sobrevivir: más hondureñas enfrentan "cara a cara" al cáncer de mama

San Pedro Sula, Cortés.

El cáncer de mama sigue dejando secuelas de luto y dolor en mujeres que sufren de esta terrible enfermedad, y muchos de estos casos es por un diagnóstico tardío, según coinciden especialistas de la oncología.

Dato La Organización Mundial de la Salud (OMS) dedica el mes de octubre a la sensibilización sobre el cáncer de mama, con el fin de concienciar la detección precoz de esta enfermedad que anualmente cobra la vida de miles de mujeres a nivel mundial.

Por otro lado, ser sobreviviente de cáncer de mama implica una nueva forma de asumir la vida, haber completado un tratamiento conlleva un momento de alivio, satisfacción y alegría, pero al mismo tiempo muchas enfrentan nuevas inquietudes y una incertidumbre única dentro de la etapa llamada "sobrevivencia".

Doctor Genaro Aguilar

Genaro Aguilar, oncólogo de larga trayectoria en el Centro Emma Romero de Callejas, manifestó en entrevista con LA PRENSA que para este 2020 se esperan alrededor de 1,300 nuevos casos de cáncer de mama en Honduras, de estos, cuatro corresponderían a hombres, así como unas 500 muertes en total.

Esta cifras se derivarán del crecimiento poblacional, de los niveles de desarrollo y subdesarrollo entre las familias y por la poca revisión médica ante la emergencia sanitaria por COVID-19.

"El cáncer de mama sigue ocupando el segundo lugar en el país luego del de cérvix, que es el más letal en mujeres. Los casos de cáncer de mama no es que vayan a bajar este año, lo que sucede es que producto del COVID-19 muchas de ellas han dejado de practicarse la mamografía y seguramente cuando ya asistan la enfermedad esté avanzada, lo que podría repercutir en la pérdida de la mama o en el peor de los escenarios la muerte", apuntó el galeno.

¿Es posible salvar las mamas una vez detectado el cáncer? El oncólogo ejemplificó que el cáncer de mama comienza como granitos de sal, si son menos de dos centímetros la posibilidad de salvarlas es alta, pero si es de tres en adelante es casi imposible.

Informó también que en Honduras por cada 1,000 casos de cáncer de mama detectados, tres corresponden a hombres. Al tiempo que indicó que en nuestro país la mayoría de los casos de cáncer de este tipo ocurre antes de los 55 años.

María Corea, sobreviviente de cáncer

María Leonor Corea Sierra (77) es una hondureña que aún con todas las dificultades que ha atravesado, relata con emoción y nostalgia el haber sobrevivido al cáncer de mama, el cual le fue detectado cuando tenía 71 años, pero el resultado del examen lo llegó a reclamar casi 12 meses después, eso significó perder una de sus mamas.

"La mamografía me la venía realizando de manera rutinaria hacía cinco años, cuando tenía la edad de 71 me la practiqué como de costumbre, pero por algunas dificultades de índole personal no pude solicitar el resultado personalmente ni tampoco llamé. Era un 10 de noviembre, tenía 72 años cuando fui a traer el examen y fue entonces cuando me enteré que padecía la enfermedad, eso fue muy doloroso porque apenas dos años atrás había perdido a mi esposo debido al cáncer", recordó la capitalina.

Doña María y su familia se movilizaron de inmediato para tratar el cáncer e incluso solicitaron préstamos. En diciembre se operó contra la enfermedad, pero perdió su mama derecha.

"Ahora la mamografía me la realizo cada año en la Fundación Hondureña Contra el Cáncer de Mama (Funhocam), allí son mis revisiones y me atienden de maravilla. A todas las mujeres les digo que sean puntuales con su evaluación, que nos les suceda lo mismo que a mí, que tardé un año para ir a traer los resultados, no hay que descuidarse, pero ahora me siento bendecida por Dios, gracias a él, al apoyo de los médicos y familia estoy de pie", expresó.

Patricia Bautista, especialista en psicología

La psicóloga Patricia Bautista considera que la consejería previo a un diagnóstico es elemental en pro del bienestar mental del afectado. "Normalmente en las clínicas privadas el médico trata de suavizar un resultado como este, pero a nivel público es todo lo contrario", subrayó.

Según Bautista, una paciente que descubre la enfermedad pasa por los siguientes procesos de duelo: etapa de la negación, de la ira o el enojo, de la negociación con Dios, de la tristeza y por último el de aceptación.

"Es muy importante que una persona afectada por una enfermedad de este tipo cuente con el apoyo familiar, ya que es crucial para el proceso de recuperación", añadió la experta.

También considera importante que el paciente entienda muy bien los efectos secundarios a través de sus familiares, pues informarse a través del vecino o la internet no es nada saludable. "Desde luego, el apoyo psicológico es relevante, esto implica técnicas de afrontamiento ante la enfermedad, trabajar de cerca con las creencias irracionales, formalizar la resiliencia e incidir en una actitud positiva", concluyó.

Según la Fundación Hondureña Contra el Cáncer de Mama (Funhocam), los departamentos con mayor tasa de incidencia siguen siendo: Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Yoro, Cortés, Atlántida y Copán.

El cáncer en la mujer es un problema de salud pública en Honduras y más del 50% de los casos que son tratados se diagnostican en estadios avanzados.

Según datos del Observatorio Global del Cáncer, para el año 2018 en Honduras se diagnosticarían 9,942 nuevos casos de cáncer y se reportarían 5,964 muertes para el mismo año. De estos, el 12% (1,193) correspondería a cáncer de mama, 8.1% (804) a cáncer de cuello uterino, 6.7% (369) a cáncer de estómago en mujeres, 314 a cáncer de tiroides y 282 a cáncer colorectal.

De acuerdo con cifras del registro poblacional de cáncer del municipio de San Pedro Sula, el más frecuente es el de mama, con una tasa de 31/100,000 habitantes.

Cada cáncer tiene un origen particular, pero se ha identificado factores contribuyentes que son compartidos para muchos de ellos. Entre un 15-20% del cáncer en la mujer tiene relación con la herencia, pues tener un familiar en primer grado con cáncer de mama duplica el riesgo.

La exposición prolongada a estrógenos, ya sea por tener un inicio de menstruación temprano (antes de los 12 años) o una menopausia tardía (después de los 52 años) incrementa el riesgo, así como el uso de compuestos que contengan estrógenos por más de cinco años consecutivos.

El sobrepeso, la vida sedentaria, exposición a radiaciones en la infancia con fines de diagnóstico o tratamiento en la región del tórax o cuello, así como la exposición al humo del tabaco o leña y consumo de alcohol, se han relacionado con múltiples cánceres en la mujer.

Tratamientos y síntomas

Si el cáncer está confinado a un solo lugar y no se ha diseminado, el método de tratamiento más común es la cirugía, este a menudo es el caso con los cánceres de piel, pulmón, mama y colon.

Si todo el cáncer no se puede extirpar totalmente por medio de cirugía, las opciones de tratamiento son radioterapia, quimioterapia o ambas, pero algunos tipos de cáncer requieren la combinación de cirugía, radiación y quimioterapia.

El sitio web cancer.org indica que el de mama se origina cuando las células comienzan a crecer sin control, estas forman un tumor que a menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una masa o bulto.

El cáncer de seno ocurre casi exclusivamente en las mujeres, pero los hombres también lo pueden padecer. Es importante que sepa que la mayoría de los bultos en los senos son benignos y no cancerosos (malignos).

Síntomas del cáncer de mama:

1. Hinchazón de todo el seno o parte de (aunque no se sienta un bulto).

2. Formación de hoyuelos en la piel (a veces parecido a la cáscara de una naranja).

3. Dolor en el seno o en el pezón.

4. Retracción (contracción) de los pezones.

5. Piel del pezón o seno roja, seca, descamada o gruesa.

6. Secreción del pezón que no sea leche materna.

7. Ganglios linfáticos hinchados (algunas veces un cáncer de seno se puede propagar a los ganglios linfáticos de las axilas o alrededor de la clavícula y causar un bulto o hinchazón ahí, aun antes de que el tumor original en el seno sea lo suficientemente grande como para poderlo palpar).

Meta

La Liga Contra el Cáncer en San Pedro Sula pide que toda mujer mayor de 40 años tenga una mamografía independientemente de sus síntomas y sea evaluada por un médico entrenado para dar consejería sobre su resultado.

Es elemental participar en las campañas de educación y prevención para reducir la incidencia y mortalidad; autoexamen de mamas mensual en todas las mujeres mayores de 20 años; procurar estilos de vida saludables; hacer ejercicio diario; dieta baja en grasas y azúcares; evitar consumo de sustancias tóxicas como el alcohol y tabaco, entre otras.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que debe haber disponible un (mamógrafo por cada 100,000 mujeres para garantizar la cobertura de tamizaje. En Honduras se estima que existe un mamógrafo por cada 300,000 mujeres en riesgo, por esta razón se sugiere el autoexamen mamario.