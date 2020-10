Conflicto en el Barcelona: Messi "rompió relaciones" con Piqué, según El Chiringuito

Barcelona, España.

La amenaza de Lionel Messi de irse del Barcelona tras enviar un burofax sigue generando repercusiones y hoy se ha destapado que en la plantilla del club el astro argentino tiene problemas con el vestuario.

Ver: Barcelona regaló futbolista al PSG

Según el programa televisivo El Chiringuito por intermedio de su panelista Eduardo Inda, Messi rompió relaciones” con Gerard Piqué, debido a que el polémico defensor español en esta ocasión no salió para apoyarlo en su lucha contra la dirigencia y el presidente Josep María Bartomeu.

“Durante todo el culebrón, Messi esperó el aliento de un jugador del Barca. Pasaron los días y no llegó el aliento. Había jugadores que sí se posicionaron públicamente a favor del argentino, directa o indirectamente. Leo Messi esperaba el apoyo público de un un jugador que es un símbolo del barcelonismo. Y pasaron los días, y el aliento nunca llegó”, revelaron en el programa español.

Según El Chiringuito, el seis veces ganador del Balón terminó de enojarse con Piqué luego de que el zaguero español no despidió en sus redes sociales a su gran amigo Luis Suárez, que se terminó marchando al Atlético de Madrid.

“Esto provocó que Messi tenga ahora una relación casi inexistente. Luego de contar esto se abrazarán y harán esas teatralizaciones que no se cree nadie. Pero la relación está totalmente rota. Messi no le perdona que ese aliento no llegase jamás”, puntualizó Eduardo Inda.

Y añadió: “Es un jugador descomunal, muy listo. Es uno de los capitanes. Es Gerard Piqué. Y Leo está cabreado. Estaba esperando ese apoyo”.

Messi despidió a su amigo Luis Suárez en las redes sociales mientras que Piqué no posteó nada, esto provocó el malestar del argentino.

Cabe señalar que Messi decidió quedarse a cumplir el año que le resta de contrato con el FC Barcelona para evitar iniciar acciones legales contra el cuadro catalán.