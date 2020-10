Trump saldrá hoy del hospital y pide no temerle al covid 19

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que saldrá este lunes del hospital militar en el que fue ingresado el viernes con COVID-19 y dijo que "no hay que temerle" a esa enfermedad.



"Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 p.m. (22.30 GMT) ¡Me siento realmente bien!", dijo Trump en un breve mensaje en su cuenta de Twitter.



"No le tengas miedo a la COVID. No dejes que domine tu vida", agregó el gobernante, que el jueves pasado fue diagnosticado con coronavirus, una enfermedad que ha matado ya a más de 200.000 estadounidenses.







El presidente se atribuyó el mérito de haber conseguido tratamientos efectivos contra la COVID-19: "Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos realmente buenos y conocimiento. ¡Me siento mejor que hace 20 años!"



El presidente ha pasado todo el día tuiteando desde primeras horas de la mañana; llamó al voto, compartió anuncios de su campaña electoral o comentarios sobre programas de televisión y criticó a los medios por estar "decepcionados porque me subí a un vehículo seguro para dar las gracias a mis muchos fans y simpatizantes".



En un video publicado este domingo en su cuenta de Twitter, poco antes de salir a saludar en un vehículo blindado a los simpatizantes que hacían guardia frente al hospital en el que está ingresado desde el viernes, Trump aseguró que esta experiencia le ha enseñado mucho sobre la COVID-19.



El presidente aseguró que ha aprendido mucho sobre la COVID-19 y que lo ha hecho en "la verdadera escuela. No en la de los libros".



El equipo médico que atiende a Trump dijo el domingo que si el mandatario seguía evolucionando favorablemente, sin fiebre ni necesidad de oxígeno, podría abandonar el hospital y continuar el tratamiento en la Casa Blanca hoy mismo. EFE