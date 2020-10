En custodia de Guatemala menores hondureños que viajaban en caravana migrante

Tegucigalpa, Honduras.

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) informó que el gobierno de Guatemala mantiene bajo custodia a unos 25 menores de edad de nacionalidad hondureña que viajaban solos en la cavarana migrante que salió el pasado jueves.

Lolis María Salas Montes, titular de Dinaf, dijo que en las últimas horas se brindó protección a una niña, de tres, y a un niño, de cuatro años.

"Dos menores de edad fueron abandonados por sus familiares en la ciudad de San Pedro Sula, al momento de salir de forma irregular del país. En vista de ello, trabajamos en la documentación de casos que permitan al Ministerio Público iniciar líneas de investigación sobre las situaciones que ponen en riesgo la vida de los niños, asociados al delito de violación, trata y tráfico de personas, a fin de deducir responsabilidades a quien corresponda", expresó Salas.

Además lea: “Mi hijo se fue para ganar un poco más y no lo detuvimos”



Los adolescentes estarían siendo recibidos en la frontera de Corinto, entre Honduras y Guatemala, por personal especializado de la Dinaf, para ser ingresados al Centro de Atención a Niñez y Familias Migrantes Belén, con sede en la ciudad de San Pedro Sula.

Las autoridades hacen un llamado a los familiares a estar atentos para seguir el proceso de reclamar a los menores.

López Obrador cree que nueva caravana migrante busca influir en comicios EEUU

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la caravana migrante que partió desde Honduras y avanza por Guatemala estuvo orquestada y tiene como "propósito" influir en los comicios en Estados Unidos.



"Es un asunto que tiene que ver con la elección en Estados Unidos, no tengo todos los elementos pero hay indicios que esto se armó con este propósito. No sé en beneficio de quien (...) de parte de quien, pero no nos estamos chupando el dedo", apuntó el mandatario en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.



Más de 3.000 hondureños que ingresaron este jueves ilegalmente a Guatemala en busca del sueño americano avanzan este viernes por el norte del país, muchos de ellos sin mascarillas y con necesidad de asistencia humanitaria.



La nueva caravana migrante, que partió el jueves por la noche de Honduras, se ha dividido por diversas rutas del norte del país para adentrarse en México, según indicaron diversas fuentes.

"No sé en beneficio de quien (...) de parte de quien, pero no nos estamos chupando el dedo", dijo López Obrador en conferencia de prensa.





Cuestionado sobre esta nueva caravana migrante, que se suma a varias acontecidas esporádicamente desde octubre de 2018, el presidente mexicano consideró "muy raro" y "muy extraño" que el contingente salga en "vísperas" de la elección presidencial de Estados Unidos, el 3 de noviembre.



"Es mucha casualidad", aseguró el líder izquierdista, quien recordó que en Honduras hay además toque de queda, lo que dificultaría que se integrara un contingente tan grande, "que fue convocado en redes sociales".



No obstante, aseguró que México está dando seguimiento al tema y buscará evitar la "confrontación" al ser un país "de paz".



"Tenemos que ver cómo evadimos la provocación si es que está montado este asunto con este propósito", aseveró.

Migración aumentó en México

En México, la migración aumentó desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes centroamericanos comenzaron a ingresar al país para llegar a Estados Unidos.



En junio de 2019 ambos países llegaron a un acuerdo y México desplegó en la frontera sur miles de elementos de la Guardia Nacional, un cuerpo policial de formación militar creado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.



Sin hacer referencia a la nueva caravana migrante, este jueves el Instituto Nacional de Migración (INM) advirtió de sanciones y hasta 10 años de cárcel para extranjeros que "ingresen al país sin medidas sanitarias derivadas del SARS-CoV-2".