Ha habido una serie de incumplimientos

Tegucigalpa, Honduras

Ivonne Ardón, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), confirmó a LA PRENSA que las principales instituciones que han manejado fondos durante la pandemia han cometido una serie de incumplimientos a la Ley de Transparencia, por lo que sus titulares serán objeto de audiencias de descargo y posibles sanciones administrativas.

¿Durante la pandemia ha habido incumplimientos de la instituciones obligadas?

Sí, ha habido incumplimientos a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

¿Puede mencionar los incumplimientos más comunes?

Cuando la información no está publicada en su totalidad en todos los procesos no es completa, aquí la mayoría de la información estaba incompleta.

¿Qué inconsistencias han logrado detectar en Código Verde Más?

El problema es que ellos (la Secretaría de Trabajo) no firman contratos con las personas que están en los centros hospitalarios, sino que los consideran como beneficiarios de un programa y lo que les dan es un estipendio, pero el problema que identificamos es que si hay una mala praxis, quién es el que responde por eso. En este caso, las personas contratadas le sirven a la Secretaría de Salud, pero los fondos salen de la Secretaría de Trabajo, entonces quién es el patrono, quién los monitorea o quién los supervisa.

¿Qué sugerencias se le hicieron a la Secretaría de Trabajo?

Les pedimos que primero definieran a qué secretaría está adscrito Código Verde, pues tiene independencia, tiene administrador, entonces al final todo se mete en el portal de la Secretaría de Trabajo, cuando no es Carlos Madero el que ejecuta los fondos, sino el delegado presidencial que tienen. Entonces les vamos a crear un portal aparte para que ahí se publique todo lo que corresponde a esos programas.

¿En Copeco qué tipo de inconsistencias e incumplimientos encontró el IAIP?

Que no publicaron información y no tienen oficial de información pública porque lo despidieron y no contrataron a otra persona, por eso es que no tienen información publicada, y lo que publicaron cuando salió el informe del IAIP está en formato equivocado. Alguien cargó la información solo para que dijeran: no, ahí está publicada; pero realmente no cumplen con los criterios de calidad.

¿Se aplicarán sanciones a los titulares de estas instituciones?

Ya se presentó el cronograma de las audiencias de descargo para hacer las notificaciones y requerir a los titulares.

