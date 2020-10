Trump es hospitalizado por coronavirus: "Creo que voy a estar bien"

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue hospitalizado por "precaución" este viernes tras dar positivo al coronavirus, pero va a seguir trabajando desde el hospital militar Walter Reed, informó la portavoz de la Casa Blanca.



"Tras la recomendación de su hospital y de los expertos, el presidente va a trabajar desde las oficinas presidenciales" del hospital militar de Walter Reed "durante los próximos días", dijo la portavoz Kayleigh McEnany.

"Quiero agradecer a todos por el tremendo apoyo", dijo Trump en un video publicado en su cuenta de Twitter con sus primeros comentarios públicos desde que anunció que había dado positivo al coronavirus en la madrugada.

"Voy al Hospital Walter Reed. Creo que estoy muy bien. Pero vamos a asegurarnos de que todo salga bien", explicó, y agregó que su esposa Melania, también contagiada del virus, está "muy bien".

Trump fue trasladado al hospital militar en el helicóptero presidencial Marine One. El mandatario salió caminando de la Casa Blanca con una mascarilla negra y saludó de lejos a los periodistas ahí reunidos.



El mandatario de 74 años anunció en la madrugada en Twitter que él y su esposa se contagiaron del coronavirus y que guardarán cuarentena. Desde entonces no ha publicado ningún mensaje.





El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, indicó que Trump, con "fatiga" y de "buen ánimo", recibió una dosis del cóctel de anticuerpos Regeneron, un tratamiento vía intravenosa que se encuentra en etapa de ensayos clínicos y no obtuvo aún luz verde de los reguladores.



El jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, había dicho más temprano que el presidente presentaba "síntomas leves" pero tenía "mucha energía".



El vicepresidente Mike Pence, quien tomaría el poder si Trump se enferma gravemente, según dispone la 25 enmienda de la Constitución, dio negativo al covid-19.



La Casa Blanca no dijo si Trump se dirigirá pronto a la nación.



El diagnóstico de Trump, conocido después de que su asistente Hope Hicks resultara contagiada, fue anunciado por el propio presidente en Twitter a las 00H54 (06H54 GMT) del viernes. El tuit, en el que dijo que comenzaría su cuarentena "de inmediato" junto a su esposa Melania, también contagiada, rápidamente batió los récords de "me gusta".



La enfermedad de Trump generó nerviosismo entre los inversionistas bursátiles globales y Wall Street cerró en baja.

"Recordatorio de tomar el virus en serio"

Biden, quien viajó a Michigan, un campo de batalla clave luego del triunfo de Trump en 2016, deseó a su adversario y a la primera dama una "pronta recuperación" y dijo que estaba orando por ellos.



Pero aprovechó a insistir en la necesidad de tomarse el covid-19 "en serio".



"Esto no es una cuestión de política", dijo Biden, de barbijo. "Es un fuerte recordatorio para todos nosotros de que debemos tomarnos este virus en serio".



La gestión del covid-19 es el principal tema de campaña de Biden, quien culpa al mandatario de la crisis en el país por sus mensajes contradictorios sobre el virus y su displicencia para seguir las recomendaciones de expertos sobre el uso de mascarillas y el distanciamiento social para evitar contagios.



El moderador del debate en Cleveland, Chris Wallace, contó que los familiares de Trump habían llegado con mascarilla, pero luego se la habían quitado. Esa noche, Trump volvió a burlarse de Biden por las precauciones que toma.



"Yo no uso máscaras como él", dijo Trump sobre Biden. "Cada vez que lo ves, tiene una máscara", dijo.



El doctor Daniel Griffin, un especialista en enfermedades infecciosas, dijo a AFP que Trump tiene 20% de probabilidades de desarrollar una enfermedad grave que requiriera oxigenación, teniendo en cuenta su edad y peso.



Vea: Cómo se contagió Trump de coronavirus

Campaña alterada

La convalecencia del presidente plantea incertidumbres sobre la suerte de su candidatura para un segundo mandato. Trump está 7,1 puntos porcentuales por detrás de Biden a nivel nacional, según el promedio de encuestas de la plataforma RealClearPolitics.



El gerente de campaña de Trump, Bill Stepien, dijo que todo los eventos con el presidente pasarán a ser virtuales o se postergarán temporalmente.



Incluso el segundo debate Trump-Biden, programado para el 15 de octubre en Miami, está en duda.