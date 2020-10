"Se estima que el 20% de la población hondureña ya se contagió de covid-19"

San Pedro Sula, Honduras.

Para las próximas semanas se espera la segunda oleada de contagios de covid-19, de acuerdo con el infectólogo Charles Parchmen, del hospital del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula.

Según el especialista, hay reinfección en algunos pacientes, pero no es el mismo genoma del virus, sino que tiene otra frecuencia genética que lo hace menos agresivo.

Los protocolos han cambiado y ahora por clínica se declara a un paciente libre de covid-19. ¿Por qué se hace de esta manera sin tener un examen de PCR?

Lo que se está haciendo es por el tiempo de evolución que tiene el paciente, después de 14 o 21 días pasando ese proceso ya se declara libre de covid o teniendo a veces el Igg positivo en la prueba rápida, con eso ya se le puede declarar libre de covid.

¿Por qué a los 14 días el paciente diagnosticado con covid-19 ya no es contagioso?

A los 14 días, el paciente ya no tiene riesgo de contagio. Si el paciente está bien y no presenta síntomas ya no es contagioso y ya es declarado libre de la enfermedad.

¿Por qué hay pacientes que uno o dos meses después de su primera prueba positiva de covid siguen saliendo positivos?

Lo que aparece es el genoma del virus, lo que se ha logrado confirmar en estudios en otros países es que en ese genoma el virus no está viable, sino que el virus ya está muerto y lo único que ha quedado es el material genético de él, pero ya no contagia.

¿El virus del covid-19 está perdiendo fuerza debido a que ya no se ven tantos hospitalizados como al inicio de la pandemia?

El virus está afectando igual, lo que pasa que ahora estamos viendo menos personas porque lo que estamos viendo es el efecto del confinamiento durante tanto tiempo, lo que sucederá es que si vuelven a abrir vamos a ver pacientes más graves.

¿Se verá una segunda ola de contagios de covid-19 en el país?

Claro que sí, ya lo estamos viendo en Europa que se supone que hay más educación y aún así están teniendo brotes grandes. Acá se espera que la segunda ola de contagios sea una semana después que comience a salir la gente, en una semana comenzamos a ver a pesar de que nosotros no hemos terminado de pasar la primera oleada porque aún se tienen reportes de infecciones de tres dígitos todavía.

¿Las primeras personas que se contagiaron de covid pueden reinfectarse?

Eso es lo que se está viendo que sí se pueden reinfectar, pero es un virus con una secuencia genética diferente a la que se estaba encontrando al inicio, es el mismo virus, pero con una frecuencia genética diferente. Es menos agresivo, las complicaciones no serían tan graves a pesar de que el paciente pierde su inmunogenecidad para poder evitar tener la enfermedad, y eso le sirve como para atenuar los síntomas, lo que se pierde son los anticuerpos, pero las células T que sirven para defendernos de los virus siempre siguen sensibilizadas contra el virus y probablemente el virus no cause tantos estragos como los causó en un inicio o en la primera infección.

De acuerdo con sus estimaciones, ¿cuántos hondureños se han contagiado de covid-19 tomando en cuenta que muchas personas no acudieron a los triajes ni centros asistenciales?

Se estima que el 20% de la población hondureña ha padecido de la infección de covid-19.

¿La mascarilla sigue siendo uno de los métodos más efectivos para evitar contagiarse con el virus?

Todas las medidas de bioseguridad como el lavado de manos, la mascarilla y el distanciamiento social.

¿La gente ya está aprendiendo a tratar esta enfermedad en su casa como si fuera una gripe?

La mayoría de las personas ya lo están haciendo así, algunas personas se han infectado de covid y no han ido a ningún establecimiento de salud. Toman antigripales, limonadas, vitamina C, zinc, la mayoría está tomando cosas comunes como si fuera una gripe.