Cuestionan lentitud en la dirección de Propiedad Inmueble

San Pedro Sula, Honduras.

En un máximo de dos meses, las autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) esperan eliminar la mora de expedientes en la oficina de San Pedro Sula.

De acuerdo con una denuncia del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) capítulo norte, el IP tiene una mora de más de cuatro mil expedientes y solo emiten unas 15 resoluciones al día.

Jessie Rodríguez, presidenta del capítulo norte del CAH, dijo que entiende que debido a la pandemia muchos empleados están haciendo teletrabajo; sin embargo, se quejó de que la producción diaria sea tan baja en esa institución.

“También necesitamos un trato más cordial con los abogados, son largas filas que hay que hacer afuera del edificio donde se trasladaron, bajo el sol, no hay una silla, no hay una carpa, no hay nada”, dijo Rodríguez.

El IP ahora funciona en el edificio de Zizima, bulevar del este. Durante la primera fase, como lo indica Sinager, la institución solo funcionó con el 20% de la masa laboral en sus oficinas. El Gobierno autorizó el pasado domingo avanzar a la fase 2, lo que indica un aumento del 40% de trabajadores.

LEA: Instalan luces en puente a desnivel de la salida vieja aLa Lima y bulevar Juan Pablo

José Noé Cortés, secretario ejecutivo del IP, declaró que como institución las oficinas comenzaron a funcionar de manera gradual a partir de mayo a nivel nacional.

Aunque no precisó cifras, Cortés reconoció que por la pandemia tienen mora; además, dijo que parte del personal salió positivo de coronavirus y tuvieron menos empleados trabajando.

“En el caso de San Pedro Sula, nosotros ya estamos tomando medidas para fortalecer el registro con registradores de otras circunscripciones que están al día”, informó.

Cortés señaló que previo a la pandemia estaban dentro del tiempo regular de respuesta. La mora corresponde a la oficina de Propiedad Inmueble en procesos de compra-venta de inmuebles, hipotecas, herencias, donaciones, lotificaciones, entre otros. “Hubo un momento donde solo tuvimos tres registradores trabajando, de 10 que son”, enfatizó.



Vehículos

En Registro Vehicular no hay mora, ya que son transacciones más simples que no requieren de mayor análisis, como una escritura, por ejemplo.

Previo a la crisis sanitaria, los tiempos de respuesta en la oficina de Propiedad Inmueble tardaban en promedio de 10 a 15 días.

La oficina de Registro Vehicular es la que mayor demanda de usuarios diarios tiene, sobre todo por traspasos de vehículos. San Pedro Sula se ha convertido en la ciudad en donde más traspasos se realizan.

“Existe un fuerte movimiento comercial. Hay concesionarias que financian por medio de créditos los vehículos, eso ha hecho que sea San Pedro Sula la ciudad que más traspasos tiene”, apuntó.

Un promedio de 200 a 300 usuarios diarios llegan a las oficinas del IP a hacer traspasos. Anteriormente, el promedio era de 150 diarios solo por ese trámite.