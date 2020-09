Atlético de Madrid le abre las puertas a Messi para que vuelva a juntarse con Luis Suárez

Madrid, España

Pese a que decidió seguirse una campaña más en el FC Barcelona, el futuro de Lionel Messi sigue generando revuelo ya que su contrato con los blaugranas expira en el 2021 y en las últimas horas el Atlético de Madrid le abrió sus puertas.

Tras el fichaje de Luis Suárez, el mejor amigo de Messi en los últimos años, hoy en el cuadro colchonero por intermedio de su presidente Enrique Cerezo le avisaron al seis veces ganador del Balón de Oro que si gusta puede volver a tener como compañero al ariete uruguayo en la próxima campaña.

“En la vida, si uno quiere... Si Leo Messi quiere jugar con Luis Suárez yo le digo lo mismo que se dice con los turrones: ‘Que vuelva a casa por Navidad’. Con ilusión, todo es posible”, señaló el máximo dirigente del equipo que dirige Diego Simeone en diálogo con la Cadena Cope.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, le abrió las puertas de su equipo a Lionel Messi.

Llegada de Luis Suárez

Enrique Cerezo también explicó cómo se dio la negociación para lograr el desembarco de Luis Suárez.

“Todo ha salido perfectamente bien. Bartomeu es un buen amigo y un gran presidente. En este momento no van bien las cosas en el Barcelona, pero ha actuado como tenía que actuar y no ha pasado nada más. El fichaje no se complicó, el jugador ha jugado donde ha querido jugar”,puntualizó.