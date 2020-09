Exclusiva con Teófimo López: “Estoy muy feliz de ser hondureño, y vamos a ganarle a Lomachenko”

Nueva York, Estados Unidos

El tiempo es un lujo que Teófimo López no puede desperdiciar. En estos momentos acelera su preparación para la pelea frente al ucraniano Vasyl Lomachenko de este 17 de octubre en el MGM de Las Vegas, Estados Unidos, en el que estarán en juego cuatro títulos mundiales del peso ligero.

El hijo de padres hondureños le apuntó al triunfo, no quiere que la pelea pase del sexto round, pero sabe que no será fácil.

A sus 22 años ya tiene el título mundial de la Federación Internacional de Boxeo, pero desea los cinturones que con enorme mérito ha ganado el doble medallista dorado olímpico en Beijing 2008 y Londres 2012: el de la Asociación Mundial de Boxeo, el de la Organización Mundial de Boxeo y el del Consejo Mundial de Boxeo.

Teófimo está invicto en sus dos años como profesional, ha ganado 12 peleas por nocaut y tres por decisión unánime.

El representante catracho en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 conversó con Diario LA PRENSA sobre el combate.

Aseguró que no le teme a Lomachenko (de 32 años), vencedor de 10 combates como profesional, además de cuatro victorias por decisión unánime y que solo una vez ha perdido.

López aceptó que su paga será de 1,500,000 dólares sobre los 3,250,000 que se llevará el europeo, considerado uno de los mejores libra por libra del mundo en la presente actualidad, un listado en el que se destacan el mexicano Saúl el Canelo Álvarez y el estadounidense Terence Crawford.

Teófimo López se preparó en Nueva York antes de ir a Las Vegas para pelear con Lomachenko.

La entrevista con Teófimo López

¿Cómo están los ánimos para pelear contra Lomachenko?

Estoy listo, como siempre, para ganar por nocaut contra Lomachenko este 17 de octubre. Al pie de la letra con la preparación.

Mucho trabajo, y es fuerte, es difícil porque han sido pocos meses, pero estamos trabajando fuerte. Estoy haciendo un gran esfuerzo para ganar esta pelea porque la necesito ganar y contra tipos como Lomachenko que siempre se están moviendo mucho en el ring es difícil, y en eso estoy trabajando con mis entrenadores en estos momentos.

Teófimo López se ha preparado por más de dos años para este combate, ¿cuál será la clave para ganar por nocaut?

Sí, llevo dos años hablando de Lomachenko y todo eso... la cosa es que mi papá también quería esta pelea y ahora ya la tenemos, yo estoy tratando de ganar todos los títulos de mi división, esto es muy grande.

Ya hicimos historia para Honduras y para todos los latinos en el anterior combate que nos coronamos campeones mundiales, ahora vamos a hacer cosas más grandes. Ese es mi sueño de hacer cosas enormes para la gente de Honduras.

Aquí en Honduras ahora están muy pendientes de usted , ¿que le promete al pueblo hondureño para esta pelea?

El gringo catracho les asegura que vamos a poner el nombre de Honduras muy en alto y en el mapa mundial del boxeo. Esas son las cosas que yo quiero hacer, sé que puedo hacerlo y solo estamos esperando la pelea este 17 de octubre.

El nocaut está en la mira, ¿pero cuánto tiempo en el ring le puede durar Lomachenko?

Mentalmente estoy listo para pelear los 12 rounds. Así es la cosa, nosotros estamos trabajando duro para pelear 12 rounds, estamos preparados. Yo soy muy grande en este peso también, él no puede aguantar mis puños, pueden ser cinco rounds, pero no va a pasar del sexto y vamos a ganar.

Se alargó un poco esta pelea por lo de la bolsa de dinero para cada quien, al final Lomachenko gana mucho más que usted, ¿se siente conforme con eso?

Él es el campeón de tres diferentes divisiones, por qué no. Mucha gente está diciendo que él es el mejor de los mejores, el dinero y todo eso no me importa, ganando esta pelea todas esas cosas van a cambiar si Dios quiere.

Pero siento que yo estoy para ganar todos los títulos y puedo hacer historia para toda mi gente de Latinoamérica, y no solo eso quiero, también deseo ser el mejor libra por libra de mi deporte.

Muchos expertos tienen opiniones divididas y prácticamente la edad es la diferencia entre ambos, ¿se siente favorito para esta pelea?

Siento que lo soy, pero la cosa es que mucha gente cree que con la experiencia un boxeador va a ganar la pelea fácil, y no es así. La técnica y la mente son cosas fundamentales para ganar la pelea, no todo es experiencia.

Sé que mucha gente está diciendo que Lomachenko va a ganar esta pelea; pero está bien. Me gusta cuando la gente está hablando así, siento que tienen un poquito de miedo de esta pelea para él, yo soy un boxeador que me gusta fajarme al tú por tú, así será siempre, pero yo soy muy técnico y también soy muy inteligente.

Creo que yo voy a ganar esta pelea mirando todo muy bien y muy bonito (risas). Vamos a ganar por nocaut si Dios quiere. Sí le puedo hacer un daño a él, voy a tratar de terminar la pelea lo más rápido posible.

¿Se podrá ver a Teófimo López en el ring con la Bandera de Honduras?

Sí, claro, ¿por qué no? sé que para toda mi gente de Honduras llevar la bandera del país es muy importante. Yo estoy muy feliz de ser hondureño, me siento muy orgulloso de poder hacer cosas muy importantes y no solo en mi deporte. En el futuro espero ayudar a los niños en mi país si Dios así lo quiere.

Lomachenko ha hablado de usted, se siente que a usted lo ve de menos, ¿le causa molestia?

Siento que él necesita decir eso porque es el campeón, tú sabes, el mejor de los mejores, él necesita hablar así... Sabe que yo soy un boxeador que le tengo respeto, pero que tiene poder. Vamos a esta batalla a ganarla.