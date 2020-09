Periodista hondureño Luis Almedares fue ejecutado por hombres en motocicleta

Tegucigalpa, Honduras

Un periodista que trabajaba de manera independiente murió ayer tras ser atacado a tiros en Comayagua.

“Ay, Señor, Dios mío, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme, sáquenme de aquí, ya no aguanto! Señores, me acaban de disparar, señores, ayúdenme, por favor, necesito una ambulancia, me estoy desangrando, ¡ay, Dios mío!”, fueron las expresiones del periodista y altruista Luis Alonso Almendares (de 35 años) cuando fue víctima del ataque la tarde del domingo.

Dato Luis Alonso Almedares nació y creció en el barrio Independencia, de Comayagua. Se graduó de bachiller en Promoción Social en el Instituto León Alvarado, era licenciado en Periodismo egresado de la Unah y estaba por convertirse en abogado.

Luisito, como era conocido en la excapital, después de hacer sus diligencias en la ciudad tomó rumbo hacia su vivienda en el caserío Mata de Caña, a minutos del centro de Comayagua.

Estacionó su carro en un taller mecánico en el que solía dejarlo y antes de llegar a su casa caminó hacia una pulpería para comprarle comida a sus perros.

En ese momento, Luis se percató de que dos hombres le estaban dando seguimiento en una moto.

Aligeró su paso y sacó su celular para grabar el hecho que sintió que estaba poniendo en peligro su vida; pero antes de grabar, el gatillero desenfundó un arma de fuego y disparó en cuatro ocasiones a la espalda del periodista.

Luis Almendares cayó al suelo, abatido por las múltiples heridas, pero como es un lugar bastante transitado, varios pobladores de Mata de Caña lo socorrieron de inmediato. Eran las 6:10 pm del domingo.

Ayer fue sacado de la morgue y llevado a Comayagua.

Vecinos lo subieron a un carro y lo trasladaron al Hospital Regional Santa Teresa, en Comayagua. Allí fue intervenido en primera instancia, pero debido a la gravedad de sus lesiones en la columna vertebral y otros órganos, alrededor de las 11:00 pm fue remitido al Hospital Escuela.

Dos jovencitas, menores de edad, aguardaban en las afueras del hospital con la esperanza de que su hermano, a quien llamaban papá, pudiera ganar la batalla contra la muerte, pero para desdicha no fue así.

Aproximadamente a las 6:00 am de ayer, los médicos les notificaron a las dos jóvenes la infausta noticia del deceso de su hermano Luis y la angustia y el llanto fue mayor para ese momento.

Altruista y crítico

Quienes conocieron de cerca a Luis Alonso Almendares hablan de un joven con un gran corazón, con un carisma especial para servir a los más necesitados, en este caso los de su natal Comayagua.

Condena El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, expresó: “Condenamos este hecho violento contra un periodista. Se pide una investigación exhaustiva del asesinato, porque él antes de fallecer logró identificar a algunas de las personas”.

“Lo conocí por el año 2002 cuando él era presidente de la asociación de estudiantes del Instituto León Alvarado, yo estaba trabajando en los noticieros de Radio Impacto y cuando lo entrevistamos en una ocasión nos llamó la atención cómo se desenvolvía”, contó Fredy Guzmán, comunicador y excompañero de Almendares.

Guzmán reconoció que Luis “era una persona luchadora, tenía su forma de hacer el periodismo, para unos bien, para otros mal, pero deja un legado con una labor de servicio que se le reconoce”.

Las publicaciones en sus redes sociales hablan de la labor humanitaria que Luis Almendares desempeñaba, aprovechando la coyuntura de ser un periodista muy conocido en su ciudad.

En sus redes, él publicaba las precariedades de muchas personas y, a veces, el mismo día les cambiaba una lágrima por una sonrisa. Pero en él también creció la cultura de la denuncia.

El 14 de septiembre publicó un video, el que describió: “Así asaltan en Comayagua... pero aún tenemos mujeres con muchos h...”. De igual manera, el 23 de septiembre expresó: “Así matan en Honduras... desde un vehículo con luces de la Policía”. Haciendo alusión al asesinato de un hombre perpetrado en la capital, entre la 12 y 13 calle de Comayagüela.

Investigación

El jefe de la Policía Nacional en Comayagua, comisario Carlos González, aseguró que “ya se tiene una hipótesis bastante fuerte y esperamos tener resuelto este caso en las próximas horas y, de ser posible, capturar a los hechores”.

El oficial explicó que “teníamos una muy buena comunicación con el comunicador social, no nos había comentado ninguna situación de persecución”.

González argumentó: “Según las versiones de los testigos y algunas evidencias recogidas, dos personas en una motocicleta fueron las que participaron”.

El titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado Rommel Martínez, confirmó la versión de que “preliminarmente se maneja la participación de dos individuos que en una motocicleta ejecutaron la agresión”.

Los restos mortales de Luis Almendares fueron llevados ayer a Comayagua.