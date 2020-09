Novia de Vicente Fernández Jr: "Él no es mi sugar daddy"

Ciudad de México.

Vicente Fernández Jr y Mariana González sostienen una relación amorosa desde hace varios meses, pese a que el cantante aún sigue casado con Karina Ortegón, con quien enfrenta un polémico proceso de divorcio.

Desde que ambos anunciaron su romance, varios internautas han criticado a la pareja por la diferencia de edades, pues la modelo tiene 37 años el artista 57. Y hay quienes señalan al hijo de Vicente Fernández de ser su “sugar daddy”.

Y precisamente sobre ese tema, la llamada "Kim Kardashian mexicana" quiso dejar bien claras las cosas durante una entrevista con la revista TVyNovelas.

“Voy a ser bien sincera: mi familia y yo rentamos un yate, yo tomé la decisión de que fuera antes de que Vicente y el novio de mi hermana llegaran, porque me encanta subir todo a mis redes sociales y no quiero que la gente piense que toda la buena vida que me doy, me la da un sugar daddy”, dijo Mariana a la publicación.

Asimismo, aseguró que ella es una mujer trabajadora, “¡Claro! Y no es justo que le adjudiquen todos tus logros a otra persona: ¡Vicente no es mi sugar daddy!”, dijo González.

Además de agregar respecto a esta polémica, “Este viaje ya lo tenía planeado con mi familia; mi novio quiso acompañarme, le pasé el número de la agencia (de viajes), y cuando llegó nos la pasamos súper bien”.

Con información de Telemundo