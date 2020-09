Empresa privada de Honduras prevé reactivación económica para el 2021

Tegucigalpa.



La empresa privada de Honduras espera que la reactivación económica, luego de la pandemia de la COVID-19, se comience a dar en 2021, pero para eso considera necesario que haya reglas claras y uso adecuado del presupuesto del país por parte del Gobierno que preside Juan Orlando Hernández.



"La reactivación económica la vemos para el próximo año, pero para eso tiene que haber reglas claras, transparentes, uso adecuado del Presupuesto General de la República y en qué líneas va a ir dirigido", dijo a Efe en Tegucigalpa el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho.

Lo que hay es "una apertura de negocios"

Agregó que la autorización gubernamental, hace tres meses, para que algunos negocios abrieran como parte de la recuperación gradual de la economía, en la "fase uno", no representa una reactivación económica, sino "una apertura de los negocios, que estuvieron cerrados tres meses", desde que inició la pandemia, en marzo.

Con la "fase uno", las empresas autorizadas han venido trabajando solamente con un 20 por ciento de su personal, pero la medida no ha beneficiado a algunos sectores, de una treintena de municipios, de los 298 que tiene el país, que hasta el domingo se mantuvieron en la "fase cero", que no podían operar.



Pero a partir de este lunes, según lo anunció el Gobierno el domingo, se pasó a la "fase dos", lo que permitirá a las tres regiones en que ha sido divido el país, en el proceso de la recuperación económica, que puedan operar con un mínimo del 40 por ciento de su personal y un máximo del 80 por ciento, siempre bajo rigurosas medidas de bioseguridad para evitar más contagios de COVID-19.



Con la nueva ordenanza, los municipios que estaban en la "fase cero" pasaron a la "fase uno", lo que les permitirá operar con el 20 por ciento de sus trabajadores.



Entre los negocios que no entran en el proceso de recuperación económica figuran los bares, discotecas, cines, gimnasios, teatros, eventos deportivos, centros de convenciones, centros educativos en sus niveles de primaria, secundaria y superior.

Propuestas de la empresa privada

Urtecho enfatizó que no se podía hablar de "recuperación económica", cuando en la mayoría de los 18 departamentos del país se venía trabajando apenas con el 20 por ciento de los empleados, pero exigiéndole a las empresas que tributen el 100 por ciento.

"La economía ha estado paralizada, por eso es que ha habido una gran baja en la recaudación de impuestos, aquí es donde se nota que la fuerza no la da el Gobierno, sino que la dan los empresarios y los trabajadores", expresó el director ejecutivo del Cohep.



Según Urtecho, los que han estado saliendo a las calles, en su mayoría son empresas informales, que "por lo general no pagan impuestos, no entregan factura de lo que venden, lo que sí hace la economía formal".



Además, Urtecho recordó que desde abril el Cohep ha venido haciendo propuestas fiscales administrativas orientadas a "mejorar las condiciones económicas del país, para que las empresas recauden algo, pero con un sacrificio de todos los sectores", sobre lo que el Gobierno "no ha respondido".



"Parece que el sacrificio sólo ha sido de un lado, del sector privado", añadió.



Uno de los problemas es que la gente está comprando solamente lo necesario, como la comida, que no paga impuestos; además, la población está ahorrando el poco dinero que le está generando la pandemia, lo que no permite que el fisco perciba ingresos, explicó Armando Urtecho.



Una de las peticiones del sector privado, es que no se pague el impuesto de manera anticipada, lo que el Gobierno denomina "pago a cuenta", con las ganancias que presume tendrá el contribuyente, lo que ahora resulta difícil porque la mayoría de las empresas no han vendido lo suficiente como para pagar empleados e impuestos, aduce la iniciativa privada.



La semana pasada, el Cohep, en un comunicado, le reiteró su petición al Gobierno de que "se eliminen los pagos a cuenta del período 2020", por los "efectos de contracción que ha provocado la pandemia de COVID-19".



La eliminación de los "pagos a cuenta" sería "una verdadera medida de reactivación económica, que permitirá a las empresas contar con liquidez para el cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, impactando de forma positiva en la sostenibilidad y recuperación de empleos", dijo el Cohep.



Señaló además que de no tener respuesta a su petición, las empresas pagarán anticipos a cuenta de un Impuesto Sobre la Renta sobre la base del 75 % del impuesto del año 2019, lo que no se ajusta a la realidad económica del país".



La COVID-19, que en Honduras ha dejado 2.289 muertos y 74.109 contagiados, también ha representado la suspensión de unos 600.000 trabajadores, lo que está agudizando la pobreza del país, que antes de pandemia ya superaba el 60 por ciento de los 9,3 millones de habitantes que tiene el país centroamericano, recordó Urtecho.