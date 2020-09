VIDEO: Hondureña Karli Ortega sorprende con un brillante cover de Adele

View this post on Instagram

Les comparto esta colaboración que me invitó a realizar @nattypaz0. Una canción que es un reto vocal porque no es una pieza fácil de interpretar pero es realmente hermosa. Natty es un músico super talentoso y que bonito poder colaborar juntos. Gracias Natty por invitarme a compartir en esta canción ? mi respeto y admiración para vos. Y gracias @melytorres0 por tu apoyo,sos una persona muy bella ❤ . . . . . #karliortega #ladivadelabachata #honduras #nattypazproducciones #nattypaz #drums #drumscover #adele #adelecover #setfiretotherain #adelemusic #adelesongs #covers