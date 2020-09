Encuentran sin vida a actriz de "The Ring"

Tokio, Japón.

La actriz japonesa Yuko Takeuchi fue hallada sin vida en su apartamento de Tokio por su esposo, el también actor Taiki Nakabayashi, en la madrugada del domingo, de acuerdo con Variety.

Se desconoce la causa del deceso, aunque se piensa que la celebridad podría haberse quitado la vida; en caso de que se confirme esta versión, se añadiría al listado de famosos niponeses que atentaron contra sí mismos, como los artistas Aisha Sei, Miura Hamuri y Kimura Hana.



Takeuchi nació, en 1980, en la prefectura de Saitama; fue madre de dos hijos y logró trabajar en varios programas de televisión, películas y presentaciones de premios.



Cyborg, el drama de 1997, fue su primer trabajo en pantalla chica; hizo apariciones en programas como Asuka (1999) y Love and Life in the White (2001), mientras que en cine compartió créditos en proyectos como Ring (1998), e Innocent World (1998).

Yuko Takeuchi debutó en el cine con la película de terror The Ring (1998), dirigida por Hideo Nakata, que la catapultó a la fama a nivel internacional.



Se llevó varios premios locales como mejor actriz, en el 2007, por su papel en Dog In the Sidecar, de Negashi Kichitaro, y logró un premio de la Academia de Japón a Mejor Actriz de Reparto por su labor en Cape Nostalgia, en 2014.



En el 2018 participó en la serie Miss Sherlock, de Hulu y HBO Asia, como una detective, y su trabajo más reciente fue la comedia The Confidence Man JP: Princess, que tuvo su estreno en julio.