El comunicador hondureño Alfonso Almendares ya presentía su muerte

Tegucigalpa, Honduras.

El gremio de periodistas de Honduras se encuentra de luto por la muerte del periodista Luis Almendares, quien fue asesinado en Comayagua, zona central del país.



Almendares fue víctima de un ataque criminal este domingo en horas de la tarde mientras realizaba una transmisión en vivo a través de Facebook Live.



Dos sujetos que se conducían en una motocicleta le dispararon sin mediar palabra y lo hirieron gravemente.

Personas que se trasladaban por el lugar le brindaron ayuda al comunicador y lo trasladaron hasta el Hospital Santa Teresa.



Horas más tarde fue intervenido quirúrgicamente, pero lamentablemente no resistió.



Según sus allegados, Almendares ya presentía el atentado pues ya había recibido amenazas. También relevaron que "quería salir del país" y además aseguraba que "no iba poder seguir viviendo en Honduras".



Las graves heridas que le provocaron al comunicador provocaron que falleciera este lunes en horas de la madrugada.

Su cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa, capital del país.

Almendares era muy querido y activo en Facebook en donde contaba con más de 27 mil seguidores.