Cardenal exhorta a no hacer una campaña política de ataque como en EEUU

Tegucigalpa, Honduras.

El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, criticó este domingo la campaña electoral de ataque que se vive en Estados Unidos e instó a los políticos de su país a no realizar ese tipo de actividades por rivalidad u odio.



"Solamente vean una campaña política en los Estados Unidos donde no hay propuestas, sino ataques de uno al otro, eso no conduce a ninguna parte", dijo el cardenal en la homilía celebrada hoy en la Basílica Menor de Suyapa, en el oriente de Tegucigalpa.



A 37 días de las elecciones presidenciales en EE.UU., las campañas del presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden multiplican sus acciones para captar votos y dejar mal al contrario.

Además lea: Con 14 partidos serán elecciones generales en Honduras



El cardenal exhortó a los políticos de Honduras a que "no hagan nada por rivalidades ni por odios, (pero) como que no se oye padre y por eso la llamada es muy fuerte: tengan los mismos sentimientos de Cristo".



El Consejo Nacional Electoral convocó el día 13 oficialmente a las elecciones primarias que se celebrarán el 14 de marzo de 2021 para elegir a los candidatos para más de 3.000 cargos, entre ellos el de presidente, en medio de la pandemia del coronavirus.



Los 14 partidos legalmente inscritos en Honduras tienen seis meses para la celebración de los comicios, en los que escogerán además los candidatos para un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados e igual número de suplentes para el Parlamento hondureño.



Además, 20 candidatos e igual número de suplentes para el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 2.142 regidores municipales.



"No basta decir cosas, no basta la intención, hay que hacer lo que se dice, aun político no se le aplaude solo por sus buenas intenciones o sus promesas en tiempo de elecciones, todos esperamos que cumpla lo que ha dicho", enfatizó el líder religioso.



Rodríguez instó a los hondureños a "ir poco a poco purificando todos los sentimientos negativos que podemos tener para revestirnos como él (Jesús) nos dijo del espíritu nuevo, de aquellos sentimientos de bondad, amabilidad, amor, justicia, comprensión, los frutos del Espíritu Santo".



"La doble moral no es aceptable ante Dios y mucho menos en los dirigentes sociales, políticos y religiosos, por eso Jesús los critica", subrayó el cardenal hondureño.