El Barcelona de Koeman goleó al Villarreal con exhibición de Ansu Fati

Barcelona, España

El FC Barcelona de Ronald Koeman debutó este domingo con pie derecho en la Liga de España al golear 4-0 al Villarreal en el estadio Camp Nou en un duelo donde brilló el juvenil Ansu Fati.

Después de mostrar fogonazos de estrella el curso pasado, el punta hispano-guineano, ahora ya como miembro de pleno derecho de la primera plantilla del Barça, dejó claro que ha llegado al fútbol profesional no solo para quedarse sino dispuesto a marcar una época.

Ansu Fati lo tiene todo para lograrlo: descaro, desborde, carisma, un físico privilegiado y esa relación especial con el gol que solo está al alcance de los elegidos.

Las acciones

Al cuarto de hora apareció Ansu para fusilar a Asenjo tras recibir una asistencia de Jordi Alba después de ganar la línea de fondo. Y cuatro minutos después, para hacer el segundo al culminar una contra liderada por Coutinho.

Ansu Fati de 17 años de edad marcó un doblete en la victoria del Barcelona ante Villarreal. Foto AFP.

Pero de nuevo Fati irrumpía por el flanco izquierdo para superar a Mario Gaspar y forzar un penalti que Messi convertiría en el 3-0. Coutinho, en un remate mordido que puso a prueba a Asenjo, pudo hacer el cuarto poco después, pero era Torres, en propia puerta, quien lo hacía subir al marcador en la última jugada antes del descanso.

Messi acaparó todo el protagonismo ofensivo en cuanto Fati abandonó el terreno de juego, pero Asenjo impidió que hiciera el quinto en un par de ocasiones más.

El argentino Lionel Messi se hizo presente en el marcador tras marcar un penal. Foto Barcelona.

No era el partido para que el rey eclipsara a su posible heredero. Porque esta noche no echó andar el nuevo Barça de Ronald Koeman, sino el Barça de Ansu Fati. No se olviden de este nombre.

Con esta victoria el Barcelona suma su primera victoria en la temporada en choque correspondiente a la tercera jornada de la Liga de España. Cabe señalar que anteriormente no jugó el cuadro culé por descanso ya que terminó la campaña pasada jugando competiciones europeas.

El próximo partido del Barcelona por la Liga Santander será este jueves 1 de octubre cuando visite al siempre complicado Celta de Vigo.

Ronald Koeman debutó con pie derecho como DT del Barcelona. Foto AFP.

- Ficha técnica:

4 - Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets (Pjanic, min.78), Frenkie de Jong; Messi, Ansu Fati (Dembélé, min.70), Coutinho (Pedri, min.70); Griezmann (Trincao, min.78).

0 - Villarreal: Asenjo; Mario Gaspar, Torres, Albiol (Funes Mori, min.83), Estupiñán; Coquelin (Triguero, min.46), Parejo, Chukwueze (Kubo, min.74), Moi; Gerard Moreno (Bacca, min.83) y Paco Alcácer (Iborra, min.46).

Goles: 1-0: Ansu Fati, min.15. 2-0: Ansu Fati, min.19. 3-0: Messi (p.), min.35. 4-0: Torres (p.p), min.45.