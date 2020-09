Evaluarán condiciones de centros educativos para retorno a clases

San Pedro Sula, Honduras.

La Dirección Departamental de Educación de Cortés informó ayer que en las próximas semanas iniciarán inspecciones en algunos centros educativos privados de San Pedro Sula para evaluar un posible regreso a las aulas de clases.

Milton Ayala, director departamental, dijo que han tenido reuniones con varios representantes de instituciones educativas no gubernamentales interesadas en retomar las clases presenciales, sin embargo, aclaró que esta autorización solo la puede dar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager).

“Lo que sí queremos aclarar es que no estamos hablando de un pilotaje masivo, no es que se está llamando a clases, sino a una revisión que como Dirección Departamental podemos hacer en algunos centros educativos que nos llaman, pero no somos nosotros quienes vamos a certificar, sino Sinager”, puntualizó Ayala.

Detalló que entre las indicaciones que están planteando es que el número de alumnos no exceda de los 10 por aula, así como la previa y permanente fumigación y desinfección de los diferentes espacios de estudio y recreación que hay dentro de los centros. Además de esto, las medidas comunes como el uso de mascarilla, distanciamiento entre pupitres, la disponibilidad de gel antibacterial y la toma de temperatura antes de que los alumnos ingresen al inmueble. El funcionario manifestó que ya realizaron una primera visita en el instituto cristiano Jesús de Nazareth de esta ciudad y pudieron corroborar que cuentan con un protocolo bien estructurado.

Por su parte, Arnaldo Bueso, ministro de Educación, fue contundente al declarar ayer que aún no existen las condiciones para un regreso a clases presenciales y menos en Cortés, el departamento con mayor número de casos de covid-19.

No obstante, añadió que han comenzado con la remodelación de 500 centros educativos a nivel nacional para cuando el retorno suceda, estén en óptimo estado.