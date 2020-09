"Mordió a policía y le quitó el arma", afirman autoridades sobre polémica captura de abogada en Jutiapa

La Ceiba, Honduras.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad se pronunciaron este jueves sobre el video que captó la controversial detención de la abogada Mariela Nájera en Jutiapa, zona atlántica de Honduras, y que se ha hecho viral en redes sociales.



En las imágenes se puede observar como un grupo de policías somete a Nájera hasta llevarla al suelo, ya que supuestamente había cometido la infracción de tránsito de circular sin casco.



En vista de la polémica que han generado las imágenes, la Policía emitió un comunicado en el que detalla que "la fémina que viajaba como pasajero en la motocicleta se opuso a la autoridad, agredió físicamente al policía y lo despojó de su arma de reglamento; en el mismo hecho la ahora detenida atacó al policía mordiendo uno de sus dedos".

La mujer fue detenida junto al conductor de la motocicleta en la que se transportaban, debido que no portaban casco, ni tampoco con la documentación requerida de la unidad, según las autoridades.



El video fue captado por personas que observaron la detención y según ellos, la abogada dijo a los policías "por qué me vas a llevar detenida, yo no soy delincuente, no me vayas a poner chachas (esposas)".





Por su parte el colegio de abogados capitulo de La Ceiba, entidad a la que pertenece la abogada, dijo que se encuentra investigando el hecho.