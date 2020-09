Congreso traslada Semana Morazánica a noviembre; así quedan ahora los feriados

Tegucigalpa.



El Congreso Nacional aprobó este jueves un decreto para que los feriados correspondientes a la Semana Morazánica (mes de octubre) se trasladen para noviembre.



Los diputados aprobaron el traslado del "feriadón" a noviembre con fines turísticos y únicamente durante el año 2020.



En ese sentido, el decreto aprobado establece que los feriados correspondientes a las festividades cívicas de los días 3, 12 y 21 de octubre, se trasladan a partir del primer miércoles del mes de noviembre del año 2020 para los empleados públicos.



Para los empleados del sector privado dichos feriados iniciarán desde el primer miércoles de noviembre a las 12:00 am, hasta el sábado a las 12:00 am.





Para los años sub siguientes, el feriado de la Semana Morazánica se mantendrá a partir del primer miércoles del mes de octubre.



El turismo es reconocido como uno de los pilares claves y fundamentales en la economía, y actualmente es uno de los sectores que más graves consecuencias ha sufrido por la pandemia del Covid-19.



Cabe mencionar que para la sesión virtual de este jueves estaba agendada la aprobación de los artículos transitorios referentes a la nueva Ley Electoral, pero la bancada del partido Libertad y Refundación no se presentó, por lo que no hubo quorum para su discusión.