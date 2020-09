¡Prueba tu agilidad visual! Encuentra los aviones de papel ocultos en las cajas de leche

Redacción.

Un nuevo reto viral está causando que muchos internautas se rindan antes de tiempo y se enojen, esto por la dificultad del mismo. Pero tranquilos, tú podrías ser la excepción.



Solo debes encontrar entre la imagen llena de cajas de leche tres aviones de papel. Al principio pensarás que es muy sencillo, pero te darás cuenta que no es lo que parece.

Imagen completa

Para poder completar este reto debes prestar mucha atención. ¿Crees qué eres capaz de encontrar los aviones de papel en el menor tiempo posible? Tú decides.

Si no lograste encontrar los aviones por tu cuenta, a continuación te damos la respuesta. No te sientas mal si no lograste encontrar los aviones en el menor tiempo posible.

Recuerda que este tipo de acertijos o agudezas sirven para agilizar nuestros sentidos y mejorar nuestra destreza, por lo que son muy recomendados a cualquier edad.

Agudeza resuelta

¿Quieres más?