Hondureña garífuna, amante de las matemáticas, triunfa en Estados Unidos

Washington, Estados Unidos

Johana Elizabeth Thomas es una joven hondureña garífuna que con su gran talento con los números está siguiendo sus sueños. Actualmente estudia un doctorado en la Universidad Estatal de Washington, Estados Unidos.

"Mi clase preferida fue matemática​ desde siempre. Cuando entré al colegio me siguieron gustando las matemáticas frente a todas las otras clases. No las miraba difíciles como la mayoría de mis compañeros las veía", recuerda la joven de 28 años nacida en La Ceiba, Atlántida.

"De pequeña yo decía: quiero trabajar en un banco, cada vez que iba con mis papás al banco me gustaba lo que hacían en las computadoras", cuenta Johana, quien no ha dejado de seguir sus sueños como investigadora de matemáticas.

La hondureña, hija de una profesora de matemáticas, estudió en la escuela Parroquial San Isidro y posteriormente en el Instituto María Regina de La Ceiba, donde sus maestros fueron reconociendo su talento.

Ahora recuerda que su maestra de cuarto grado la involucró en una competencia de matemáticas, sin preparación, pero ella vio su talento. "No hubo premio, pero una maestra vio el potencial en mí y desde ese momento, como dicen, me la creí", confesó.

"Hubo gente que vio talento en mí. Así secundé mi deseo y dije: soy buena para esto y fue en segundo de bachillerato que decidí que tenía que estudiar algo relacionado con números, en ese momento no dije docente de matemáticas, esto es lo que gusta, me hace feliz, no me cuesta mucho y ahí decidí al final del colegio qué iba a estudiar en la universidad", comentó.

En el 2010 ingresó a la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Tres años más tarde, escuchó en la universidad sobre becas a España, Portugal. "Habían personas conocidas que se estaban yendo a estudiar, un amigo garífuna se fue a estudiar economía a España. Yo decidida dije, me quiero ir, pero no era tan fácil", comentó.

Antes de graduarse, en el 2014, aplicó a una beca en la University College Cork. "Ya en el 2015 cuando estaba laborando en Tegucigalpa como docente de matemáticas bilingüe, me dicen que fui aceptada en la University College Cork, donde estudió una Maestría en Modelos Matemáticos y Programación Científica. Aquí fue la primera mujer latina que ingresa a este programa en la Universidad Nacional de Irlanda, donde se sentió muy orgullosa de representar a Honduras.

Posteriormente la misma Universidad Pedagógica la acogió como docente. "A los seis meses me di cuenta de las becas Fulbright para docentes, un programa para méritos académicos y liderazgo", explicó. En las que podían aplicar todos los docentes universitarios de Honduras, pero solo otorgaban tres becas al año.

"Fulbright apoyó mi aplicación para cinco universidades estadounidenses y quedé aceptada en tres", añadió Johana.

Al graduarse, por su buen rendimiento e índice académico, logró trabajar un año en la Universidad de Irlanda como instructora del laboratorio de matemática.

Estudiar en pandemia

Un mes después que comenzó la pandemia del coronavirus en Honduras "me dicen que ya soy estudiante de la Universidad Estatal de Washington. El viaje estaba en veremos, no estaba segura, los aeropuertos estaban cerrados. Hasta septiembre cuando empiezan a abrir los aeropuertos es que me puedo movilizar a la Universidad", contó Johana, quien actualmente vive en la ciudad de Pullman, dosde las primeras dos semanas estuvo en confinamiento.

"Estoy en el Estado de Washington, donde la población de latinos es poca. De los tres hondureños que fueron becados este año fui la única que vino para acá -Universidad Estatal de Washington", agregó.

"El doctorado es un camino largo que estoy comenzando ahora, desde el primer día uno tiene que estar enfocado en lo que quiere hacer su tesis. Estoy trabajando en pro de mi proyecto", detalló.

Ahora Johana Thomas está enfocada en su tesis de doctorado.

Cumplir sus sueños

"Mi sueño es ser investigadora en matemáticas, ser especialista en educación de matemáticas. No sabía donde iba a seguir mis sueños; antes estudiaba en Europa y pensé que lo iba a continuar allá. Luego estuve en Honduras y en Honduras vi esta oportunidad. Voy siguiendo mi sueño profesional de convertirme en especialista en educación matemáticas y ser embajadora de esta revolución académica que estamos haciendo, no solo el pueblo garífuna sino las mujeres jóvenes que tenemos que ir abriendo algunas brechas", expuso.

Dato Las estadística s indican que solo el 1% de las personas que ingresan a nivel superior pertenecen a una minoria étnica.

Destacó que lo que está haciendo es ir abriendo puertas en la parte académica. Como una joven que ha luchado con mucha disciplina y esfuerzo por alcanzar sus sueños aconseja a las mujeres jóvenes que estudien y le apuesten a la ciencia, ingeniería, la física, la biología y la matemática.

Para ella el deseo de estudiar no está limitado por la riqueza. "No hay que poner límites ni barreras. No se necesita ser rico para estudiar, es un mensaje que quiero decirlo y gritarlo".

"Es importante no poner obstáculos a las metas que querramos, si nuestro objetivo es estudiar, podemos estudiar haciendo sacrificio y terminar cualquier proyecto que comencemos. Si comenzamos la universidad es importante terminarla y después ver otra meta que podemos establecer en nuestras vidas", dijo.

Mi objetivo es proyectos de investigación con los pueblos étnicos. He vivido lo que el pueblo garífuna ha sufrido en términos de eduación y si sigue sufriendo.

Johana Thomas es embajadora de Honduras del programa de becas Fulbright.

Sistema educativo

"Cada vez que llego a un nuevo programa me dicen: Yo no sabía de los garífunas, yo nunca había tenido una estudianet hondureña. Este tipo de comentario de aquí a varios años tiene que cambiar porque ya deberían ir más jóvenes, más mujeres, más hondureñas a llenar estos especios en academia", apreció.

Cree que en las matemáticas en Honduras y el sistema educativo que hay mucho que mejorar. "Esta opinión es muy personal, no estoy basándome en una investigación, las matemáticas necesitan una buena base, los profesores que están en escuelas que estén enseñando matemáticas deberían de ser profesores de matemáticas, especialista en la didáctica de las matemáticas. Esto es algo que no se ve en todas las escuela de nuestro país", consideró.

Agregó que "los resultados que recibimos en la universidad, soy docente universitaria, nos damos cuenta que hay alguna debilidad en el sistema educativo, están llegando con mala base o definitivamente decimos tenemos que dar un curso nivelatorio a las personas que están llegando como primer ingreso a la universidad. Y esto que estoy diciendo solo es un indicativo que muestra que allá atrás algo está mal".

Johana Thomas dice que la motiva saber qué es lo que está pasando y cuáles son las decisiones que se deben de tomar para hacer las mejoras en el sistema educativo en general para los niños reciban educación de calidad

Las matematicas son sumamente importante para cualquir tipo de investigación o análisis que podamos hacer en todas las áreas de la ciencia.