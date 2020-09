“No me quería morir. Cerraba los ojos", relató Kimberly tras ser atacada a balazos

Ciudad de México, México

“No me quería morir. Cerraba los ojos, ahí iba a acabar mi vida", relató Kimberly Ávila tras ser atacada abalazos supuestamente por su expareja en Iztacalco, Ciudad de México.

Aún consciente Kimberly dijo a los policías, que acudieron a auxiliarla, que el culpable del ataque había sido su expareja Leonel Echeverría, nieto del expresidente mexicano Luis Echeverría.

La joven exmodelo, de 29 años, fue atacada a balazos en la colonia Agrícola Pantitlán de Iztacalco por un hombre que la espera cerca de su casa. Cuando ella iba abordó un taxi para ir al spa le disparó varias veces en el rostro.

Cómo sobrevivió

“En todo momento yo estuve lúcida, nunca perdí el conocimiento, porque yo pensaba que si perdía el conocimiento, si dejaba de estar lúcida, me iba a morir”, recordó Kimberly.

La joven recibió seis balazos en la cabeza, rostro y pecho.

“No me quería morir. Cerraba los ojos, ahí iba a acabar mi vida, estaba hablando con los policías, estaba hablando con las personas que me hablaban y trataba de hablar, hablar, hablar porque yo no quería morirme”, narró Kimberly.

Kimberly dijo a los policías que su expareja, de nombre Leonel, la había mandado a matar, ya que conocía su rutina.

Kimberly fue atacada por su exnovio Leonel Echeverría quien le disparó seis veces.

“Fue el cumpleaños de mi hijo y fui a dejarle su regalo. Me dice: Platícame qué vas hacer. Tengo una cita en el spa a las 8 de la mañana y me dice: ¿Ahí dónde siempre vas? Él sabe exactamente a qué hora yo tengo salida.

“Días antes, Kimberly me habló tuvo una junta con él respecto al niño; él la golpeó yo fui por ella, porque me habló asustada y me dijo que él la había lastimado”, explicó Isidro García, pareja actual de Kimberly.