Tránsito remitirá a la Fiscalía informe de accidente entre turismo y motocicleta

San Pedro Sula, Honduras.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Dnvt) remitirá el informe del accidente de tránsito en el que tres miembros de una familia resultaron heridos a la Fiscalía, que determinará si acusa al conductor del turismo que se pasó un semáforo en rojo.

El accidente ocurrió el domingo 20 de septiembre en el bulevar del norte, cuando el conductor de un turismo rojo rebasó a otro vehículo en un cruce y, aunque el semáforo estaba en rojo, cruzó el bulevar.

La imprudente maniobra fue captada por las cámaras de seguridad del 911, que grabaron el momento en el que la motocicleta, que iba en su carril, impacta fuertemente contra el auto.

En la moto iban dos adultos y una niña, que del fuerte impacto fueron levantados por el aire y cayeron al pavimento y en la mediana.

Por el fuerte impacto, los ocupantes de la motocicleta resultaron con fracturas y el conductor del turismo huyó del lugar.

Motociclistas de servicio de delivery de Hugo y Speedy que circulaban por la zona se detuvieron para auxiliar a los heridos mientras llegaba una ambulancia.

El inspector Darwin Hernández, jefe de Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat), indicó que por medio de las cámaras le dieron seguimiento al turismo rojo que huyó de la escena y ubicaron al sospechoso.

Indicó que fueron recibidos por la mamá del propietario del carro, quien dijo ser la conductora del auto y que se haría responsable de los gastos médicos y daños materiales. “De este caso enviaremos un informe a la Fiscalía, donde solicitamos la orden de captura por conducción temeraria”, afirmó Hernández.

Dijo que por parte de Tránsito se le aplicarán las sanciones administrativas por haber huido del accidente, irrespetar la señal del semáforo, no darle asistencia a los lesionados, no hacer la fila sucesiva y no haber colaborado con la Policía. Además de esas sanciones y la multa, analizan la suspensión de la licencia de conducir por un año o de forma permanente.

Tránsito informó que las sanciones serían para la persona que asume la responsabilidad de conducir el vehículo.

Aunque los agentes buscaron en los videos de las cámaras de seguridad no pueden determinar si era un hombre o una mujer el conductor. Familiares de la supuesta conductora explicaron a las autoridades de Tránsito que la mujer se puso nerviosa y que un hijo tuvo que llegar a auxiliarla, por ello en la entrada de la residencial donde viven fue captado conduciendo el carro.

La Fiscalía deberá hacer la investigación para determinar quién iba conduciendo y si incurrió en algún delito.

Ayer a la pareja le dieron el alta médica en el Mario Rivas, y a la menor en una clínica privada, adonde la operaron de sus brazos.