Exclusiva: Romell Quioto confiesa lo que le dijo Thierry Henry tras su expulsión

Nueva York, Estados Unidos.

El delantero Romell Quioto es uno de los legionarios hondureños más destacados del momento luego de su buen accionar con la camiseta del Montreal Impact en la MLS de Estados Unidos.

Sin embargo, el pasado domingo el atacante catracho se convirtió en héroe y villano ya que anotó un golazo de tiro libre y a los minutos fue expulsado por agredir a un adversario por lo que su equipo terminó perdiendo 1-4 frente al Philadelphia Union.

Tras su error, Quioto conversó este martes con Diario LA PRENSA en una amena entrevista que tuvo con el periodista Eduardo Solano, corresponsal del diario líder de Honduras en Nueva York.

"El Romántico" confesó que el legendario francés Thierry Henry, su entrenador en el Montreal Impact, ha sido una persona fundamental para su excelente rendimiento en la temporada en donde ha marcado seis goles.

"Henry me ha aportado mucho, siempre me aconseja y me está exigiendo. Es una pieza fundamental para lo que ha sido este año en mi carrera, me ha ayudado a estar tranquilo y tengo la confianza de él, eso me ayuda bastante", comenzó diciendo.

Y añadió: "Tengo buena relación con Henry, me ha dado una gran confianza y eso me ayuda mucho. En las buenas y en las malas, él siempre trata de ser el mismo conmigo".

Lo expresado por Henry a Quioto

Romell Quioto confesó que Thierry Henry habló con él tras su expulsión y dio detalles de la plática que tuvieron.

"Es obvio que cuando se equivoca el profe no siempre estará contento, le pedí disculpas al grupo y a todos, eso le hizo sentir bien. Henry me dijo que por qué había hecho eso, si todo mundo estaba diciendo cosas buenas de mí por el trabajo que estoy haciendo, pero nunca me juzgó y no me regañó".

"Me dijo que había que seguir adelante y le dije que son cosas que pasan, eso es lo que me llena de mucha tranquilidad, el tener un técnico así que a pesar de que uno se equivoca siempre te apoya", puntualizó.