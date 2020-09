Sala de UCI de Leonardo Martínez sin médicos intensivistas en plena pandemia

San Pedro Sula, Honduras.

El director del hospital Leonardo Martínez, José Medina, advirtió este día en medios de comunicación que la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de este centro ubicado en San Pedro Sula, zona norte de Honduras, está a punto de cerrar por falta de médicos intensivistas.



Cabe mencionar que en dicha área se atienden pacientes con COVID-19; sin embargo, Martínez detalló que al grupo de intensivistas, que había sido contratado por parte de la Secretaría de Salud (Sesal), se le venció el contrato a finales del mes de julio.



"Todo agosto y septiembre han estado trabajando prácticamente de forma ad-honorem en el hospital", denunció el director.

Además, detalló que no han recibido una respuesta por parte de las autoridades sobre la situación de los intensivistas.



Los médicos que forman parte de esta asociación son los doctores Fernando Valerio, Óscar Díaz y Luis Enamorado. "Desde el lunes pasado ellos nos han estado comunicando que están cansados y que ya han agotado las instancias. Por lo que, desde la semana pasada no contamos con médicos intensivistas, es decir, que los pacientes que están en la Unidad de Cuidados Intensivos están siendo tratados por los médicos internistas, quienes tampoco quieren asumir esa responsabilidad, porque argumentan que esa unidad debe ser atendida por ética, por moral y por legalidad, por médicos intensivistas", explicó.

"Sala UCI del Leonardo Martínez no cerrará"

El viceministro de salud, Roberto Cosenza, dijo que esta unidad no se cerrará y que pronto contratarán a más personal intensivista.



"En la actual situación que se encuentra el país no es momento para hablar de cerrar salas, tenemos que seguir combatiendo al COVID-19, ya que no sabemos lo que pueda ocurrir dentro de unas semanas. Así que la sala no se va a cerrar, no podemos retroceder, y se comenzará a preparar más personal para laborar en esa unidad", dijo Cosenza.