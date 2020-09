Video: Romell Quioto anota golazo de tiro libre y luego se va expulsado en la MLS

Nueva York, Estados Unidos

El delantero hondureño Romell Quioto ha dado de qué hablar en la MLS de Estados Unidos tras anotar un golazo y posteriormente salir expulsado en el duelo donde el Impact Montreal se enfrenta al Philadelphia Union.

El atacante de 29 años de edad, tuvo un partido agridulce ya que una vez se hizo presente en el marcador pero luego dejó a su equipo con diez en la cancha tras agredir a un adversario.

Apenas al minuto 5, "El Romántico" cobró de forma magistral un tiro libre al sacar un derechazo que superó a la barrera del Philadelphia y en donde el portero no le pudo llegar pese a estirarse.

Con esto fue sexta anotación del ariete hondureño con el Impact demostrando su gran nivel en el equipo que dirige la leyenda francesa Thierry Henry.

Sin embargo para su mala fortuna, Romell Quioto perdió la cabeza tras su gol y fue expulsado del terreno de las acciones.

Al minuto 12, el delantero le lanzó un codazo al defensor estadounidense Mark McKenzie que lo estaba marcando y tras revisar la jugada vio la cartulina roja.

Quioto se vio sorprendido pero en las repeticiones se vio claramente que agredió al adversario por lo que no de descarta que pueda ser sancionado con varios partidos en la MLS de Estados Unidos.

Romell ouvre la marque très tôt dans le match!



We got the first goal, thanks to @QuiotoSamir!



1-0 | #MTLvPHI | #IMFC pic.twitter.com/JuDcdMY0ig