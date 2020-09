"Ey! Ponete vivo": Circulación de dos dígitos inicia mañana y Mesa Multisectorial recuerda cuidados

Tegucigalpa.



Este lunes 21 de septiembre se habilita la circulación de personas de acuerdo a dos dígitos de las tarjetas de identidad en Honduras, como parte de la reapertura económica.



Con el objetivo de no retroceder en las fases de la reapertura y regresar por completo a una nueva normalidad, la Mesa Multisectorial lanza una campaña de concientización para que las personas sigan atentas con las medidas de bioseguridad.



"Ey! Ponete vivo" es el nombre de la campaña con el fin de evitar lo que ha estado y sigue sucediendo en otros países al llegar a esta etapa de apertura.



"El virus nos está demostrando que esta es una carrera a largo plazo, y no a corto, en la que siempre pueden presentarse escenarios difíciles y retroceder", indica la Mesa Multisectorial en un comunicado.



Con "Ey! Ponete vivo" se busca generar:



• - Sensibilización en medidas de bioseguridad.

• - Confianza y certeza en de que los hondureños unidos podemos salir adelante.

• - Mentalidad positiva, Frente a la difícil situación que vive el país y el mundo.

• - Crear hábitos básicos en la población – lavado de manos, distancia, uso de mascarilla, atención temprana

• El Covid no se ha ido, que iniciemos esta nueva etapa y se mantenga, es responsabilidad del cuidado de todos.

• La mejor vacuna disponible por los momentos es cuidarnos; en la calle, en el trabajo, en el transporte, en la iglesia, en la potra, restaurantes, en todos lados.



"Trabajando seguro ganamos" es el lema de la campaña "Ey! Ponete vivo", porque busca "inspirar a volver a las actividades de forma positiva TRABAJANDO; cuidar las medidas de bioseguridad y afirmar que si lo hacemos de esa forma podemos lograrlo SEGURO; (y lograndolo) GANAMOS".



"Nos enfrentamos a una de las peores crisis que la humanidad ha enfrentado en los últimos 100 años, aún así hemos logrado evitar peores escenarios, vamos juntos a lograr mantener nuestra economía abierta con el trabajo de todos, es nuestra

responsabilidad", finaliza la Mesa Multisectorial.