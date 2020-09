Salud e Interventora de Invest-H piden "paciencia" sobre operación de hospital móvil en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La Secretaría de Salud y la Junta Interventora de Inversión Estratégica Honduras (Invest-H) brindaron una conferencia de prensa este viernes para referirse entre otros temas, al inicio de operaciones del hospital móvil de San Pedro Sula para atender a pacientes de COVID-19.

Van más de dos meses desde que ambos hospitales móviles, el de San Pedro Sula y Tegucigalpa, llegaron al país y aún no funcionan, lo que ha generado una ola de cuestionamientos por parte de diversos sectores, quienes demandan arranquen lo antes posible debido a la escalada de contagios y muertos por COVID-19.

Alba Consuelo Flores, ministra de la Secretaría de Salud, recordó que "todo se trata de salvar vidas, pero en este hospital móvil se van a dar servicios a personas con salud crítica, eso orilla al personal a especializarse en cuanto a la atención".

La funcionaria sostuvo que "el hospital no funcionará hasta que no se hagan las pruebas correspondientes del equipo por mínimo o complejo que sea. Quiero aclarar que la infraestructura de un hospital no es la misma a la de un hotel, restaurante o casa, aquí hay que articular los diferentes sistemas, estos van vinculados a los más de 1,300 equipos que funcionan en las diferentes salas, por eso hay que dar tiempo, muy difícil que hablemos de 15 días más, hay que ser pacientes".

La doctora Leddy Brizzio, directora del hospital Mario Catarino Rivas, manifestó que dicho centro asistencial ha atendido a más de 2,300 pacientes COVID-19 en las diferentes salas.

Apuntó que se hará el traslado de la sala de pacientes adultos del Catarino Rivas a las instalaciones del hospital móvil.

"También se debe considerar la protección del personal, estas instalaciones tienen un sistema de recambio de aire que reducirá la carga viral, y hemos trabajado de manera previa para analizar los flujos de necesidades en cuanto a insumos y equipos con que se va a laborar una vez que se verifique que todo funciona correctamente", explicó.

"No correr"

Gustavo Boquín, miembro de la Junta Interventora de Invest-H, descartó una fecha exacta para el inicio de operaciones del hospital móvil, argumentó que el retraso, entre otras cosas, se debe a que "hay situaciones que se han presentado a último momento, por ejemplo, nos dimos cuenta que necesitamos unidades de diálisis y que no estaban contempladas en la compra de estos hospitales, es por eso que serán instaladas a petición de Salud para atender a pacientes renales".

"El hospital ya está aquí y armado, el personal está listo y ahora irán a un proceso de inducción, estamos unidos para poner en marcha el hospital lo antes posible, pero no podemos correr o satisfacer una fecha y poner en peligro una vida humana", enfatizó.

Sobre los hospitales de Santa Rosa de Copán y Choluteca, dijo que esperan lleguen al país la última semana de septiembre. Recalcó que en cuanto a los hospitales ya instalados en San Pedro Sula y Tegucigalpa aún hay áreas que se están evaluando y reparando, problemas que esperan solventar este fin de semana.

Invest-H había informado que el hospital móvil que funcionará en la ciudad de San Pedro Sula estaría habilitado el 15 de agosto, luego el Gobierno dijo que sería una semana después y que estaría totalmente acondicionado para su uso.

Posteriormente la Junta Interventora anunció que el hospital móvil de San Pedro Sula sería entregado el 1 de septiembre a la Secretaría de Salud para que pudiera atender a pacientes de COVID-19, pero hasta la fecha ni el de San Pedro Sula ni el de Tegucigalpa han podido arrancar operaciones.