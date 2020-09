Congreso aprueba que el Ejecutivo busque fondos para Invest-H

Tegucigalpa.



Polémica envuelve la decisión del Congreso Nacional que autoriza al Poder Ejecutivo buscar fondos a través de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), para obras de mitigación contra inundaciones en los departamentos de Colón (Caribe) y Valle (Pacífico).



En ese sentido, Invest-H podrá contratar a las empresas de ingeniería necesarias para realizar estudios y construcción de obras de mitigación en el sector de Santa Rosa de Aguán (Colón) y en la costa de Los Amates (Valle).



Los proyectos nacen debido a las inundaciones que cada año sufren los pobladores de la Bahía de Chiquimuyo (Los Amates) y en Santa Rosa de Aguán. Las iniciativas fueron presentadas por los diputados Tomás Zambrano y Óscar Nájera, ambos el Partido Nacional.





Cabe mencionar que los proyectos no contaron con el apoyo de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), ya que sus diputados no participaron de la sesión virtual; tampoco votaron varios parlamentarios liberales, que se retiraron, mientras que otros diputados se abstuvieron.



De acuerdo al decreto aprobado por los diputados, a Invest-H se le otorgan las siguientes atribuciones:



1. Contratar empresas de ingeniería civil de reconocido prestigio a nivel nacional para desarrollar estudios y construcción de obras.

2. Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los estudios y obras de construcción que se contraten.

3. Rendir informe cada tres meses al Congreso Nacional sobre los avances de los estudios y construcción de obras.

Reacciones en contra

A pesar de que el espíritu de los proyectos es hacer buenas obras y evitar que los pobladores de Los Amates y Santa Rosa de Aguán sigan sufriendo inundaciones todos los años, el problema es que el dinero se asigne a la tan criticada Invest-H, opinó esta mañana el diputado libreal Bader Dip.

"No importa que sean proyectos con buena intención, siempre vienen maquillados", dijo el parlamentario al noticiero Hoy Mismo, y agregó: "que Invest-H sea el que va a contratar me suena a dedocracia".



Por su parte el diputado nacionalista Reynaldo Ekónomo manifestó que el votó en contra del proyecto debido a que aún y cuando es presidente de la comisión de obras públicas, no tuvo acceso al dictamen; por ende, no iba a votar por algo que no leyó, indicó.



Al igual que Dip, Ekónomo cree que Invest-H no tiene la confianza del pueblo para recibir más fondos. "Antes de asignar más dinero deberían responder dónde está el otro", acotó.



Edmundo Orellana, exfiscal general de la República, consideró que el Congreso Nacional "actuó muy mal", aunque opina que las bancadas no oficialistas se quedaron cortas al quedarse calladas. "Que la oposición no haya hecho nada visible también es responabilidad de ellos", dijo.

El prestigio de Invest-H se vino abajo debido a supuestos actos de corrupción y mal uso de fondos durante la pandemia. Compras sobrevaloradas de hospitales móviles, mascarillas, equipo médico usado y en mal estado, son solo algunos de los hechos por los que el ente ha perdido credibilidad.

Cabe mencionar que Invest-H compró siete hospitales móviles para hacer frente a la pandemia; los primeros dos hospitales llegaron a Puerto Cortés el 10 de julio y después de dos meses de estar en el país aún no entran en funcionamiento.