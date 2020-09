Lanzan línea de taxis rosados para mujeres y familias en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

En 1989, Emerita Suyapa Fernández Castillo se convirtió en la primera mujer taxista en San Pedro Sula y, tres años después, fundó la ruta de taxis-colectivos de La Unión-Montefresco.

Emerita tiene 64 años y habla del sector taxi con mucho amor y orgullo porque gracias a ese oficio que compartía con su esposo logró sacar adelante a sus seis hijos, dos de ellos ahora dedicados a la misma profesión.

“Compramos un carro, pero como no ajustaba el dinero mi esposo trabajaba en la mañana y yo por las tardes para lograr dos ingresos”, contó en exclusiva para Diario LA PRENSA.

En aquel entonces, el cobro por pasajero era de un lempira. Recuerda que fue muy difícil encajar en una labor que hasta ese momento solo era para hombres.

“Fue difícil porque los hombres no me aceptaban como taxista. Me decían que no era para mujeres, es más, cuando hicimos la ruta de taxis-colectivos de Montefresco no me aceptaban como socia porque era mujer; pero yo luché contra todo eso y poco a poco me fueron aceptando”.

Todavía recuerda con nostalgia que cuando fue a registrar su unidad en 1990 le asignaron el número 1044. Por más de 15 años se desempeñó como taxista desde el mediodía hasta las 6:00 pm: lograba ganar 30 lempiras.

Emerita Suyapa fue la primera mujer taxista en San Pedro Sula.

“En aquel tiempo no había delincuencia. Era muy lindo trabajar; a raíz que surgió la delincuencia yo dejé de trabajar por miedo a que me asaltaran”, relata. Durante fue taxista, Emerita confiesa que sí tuvo pequeños choques, pero nunca fue asaltada.

Lamenta que actualmente la delincuencia afecte tanto al sector transporte, además de pedir apoyo del Gobierno para que las inversiones que hacen los transportistas no se pierdan.

En San Pedro Sula están registrados legalmente 5,200 taxis, pero cuando Emerita trabajaba al volante era un máximo de 800 unidades en la ciudad. La Cooperativa de Transporte Taxistas Hondureño (Cotaxihl) planea brindar trabajo a mujeres sampedranas con la primera flota de taxis rosados, llamada Sheula, que significa rosado en lengua lenca.

Henry Rodas, presidente de Cotaxihl, dijo a LA PRENSA que se trata de un servicio de taxis diferenciado dirigido a mujeres y familias. Las unidades rosadas serán manejadas por mujeres, contarán con botón de pánico, GPS, cámaras de video, red wifi, un parlante que transmitirá la llamada hecha de la central para consultar a la motorista y a los ocupantes si todo marcha bien.

También tendrá un seguro por accidentes que cubrirá a los pasajeros. Estará bajo una concesión y legalizadas por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

“Consideramos que las mujeres se verán afectadas por la pandemia y queremos generar oportunidad de empleo y crear la posibilidad de que se conviertan en empresarias del transporte, ya que buscamos un convenio con una cooperativa para que les dé créditos para adquirir vehículos”, dijo Rodas.

Las unidades serán conducidas por mujeres certificadas por la Cotaxih.

Actualmente está lista una unidad que comenzará a recorrer las calles de la ciudad en los próximos días. Prevén que a diciembre ya tendrán una flota de al menos 10 unidades. Los vehículos deben ser modelos 2010 en adelante.

Rodas detalló que están por modificar la unidad con las medidas de bioseguridad.

“Queremos generar confianza y que las mujeres y familias puedan tener un servicio eficiente y seguro”, enfatizó.

En San Pedro Sula ya están operando unos 300 taxistas que fueron capacitados, modificaron sus unidades y obtuvieron sus salvoconductos. Rodas indicó que deben agilizar la emisión de salvoconductos, ya que es un proceso muy lento.