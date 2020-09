“Hemos puesto como condición que se discuta la segunda vuelta”

Tegucigalpa, Honduras

Las discusiones en el Congreso Nacional para aprobar la nueva Ley Electoral siguen estancadas luego que diputados de la oposición se retiraran de la sesión virtual y manifestaran que los nacionalistas preparan un fraude bajo la nueva normativa.

Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal y presidente de la comisión de dictamen de la nueva ley, habló con LA PRENSA sobre el futuro incierto de la ley que aún no reúne los 86 votos necesarios para su aprobación.

¿Desde que se suspendió la sesión en el Congreso Nacional el jueves, hasta ahora, hay acercamientos entre el Partido Nacional, Libre y la facción del partido Liberal que se retiró de la reunión?

Mantuvimos pláticas con los dos partidos, en el sentido de que el Partido Liberal hacía una nueva propuesta que la convocatoria se alargara 15 días. Por parte del Partido Libre sí hubo una posición en apoyarla, pero no tuvimos respuesta del Partido Nacional. Hasta el momento no hay ninguna plática.

¿Por qué si ya estaba todo consensuado entre la comisión de dictamen se produjo la ruptura en la sesión del Congreso?

No es la comisión, la comisión defiende el dictamen, el problema es a nivel de partidos políticos. Libre empezó con la duda de que el Partido Nacional no iba a cumplir. Los consensos se dieron, pero al final se entró en duda de que si los nacionalistas iban a cumplir con el artículo de la conformación de la mesa electoral, la bulla que circuló es que el Partido Nacional estaba cambiando y quería que también los partidos pequeños formarán parte de los puestos de la junta directiva provisional que se forma en cada junta electoral.

De igual manera fue por la forma en que se empezó a discutir la Ley Electoral en el Congreso, puesto que Libre y también el Partido Liberal habíamos pedido que la ley se sacara antes de la convocatoria a elecciones, lo cual fue imposible porque se hizo una discusión de artículo por artículo.

¿Legalmente alguien podría alegar que todo el proceso electoral se debe regir con la ley vieja, porque se hizo la convocatoria a comicios sin estar en vigor las reformas electorales?

Es una apreciación equivocada, lo que se alega es que se está haciendo una convocatoria y no se tiene el censo electoral actualizado como los exige la Constitución, la convocatoria la hace la comisionada Ana Paola Hall con base en la ley, la ley siempre existe, no ha sido derogada. Lo otro que se alega es que quizá si aprobamos la nueva ley, los partidos pequeños podrían interponer un amparo.

¿Qué podría pasar si los partidos políticos pequeños interponen un amparo?

Podrían alegar que ellos fueron convocados con la ley anterior, y que eso les da los derechos de tener el financiamiento, que es lo que más han estado peleando, o la conformación de las mesas, ellos tienen el derecho, pero la ley no es retroactiva en este tipo de tema, al momento en que aprobemos la ley queda totalmente derogada la vieja.

El Partido Liberal anunció en un comunicado que no apoyará la nueva Ley Electoral si no se aprueba la segunda vuelta, ¿qué piensa?

La opinión del Partido Liberal es que el gran consenso que necesita en estos momentos el pueblo es la segunda vuelta, o sea que hemos puesto como condición que parte de esos acuerdos que se están negociando con los partidos políticos también se tome el acuerdo de la discusión de la segunda vuelta; el proyecto ya fue enviado a la secretaría del Congreso y esperamos que se turne de inmediato como parte de los grandes acuerdos.

El Partido Nacional acusa a Libre de no respaldar la nueva Ley Electoral porque quiere elegir de dedo en asambleas a sus candidatos, ¿Eso es posible?

Yo creo que no se trata de acusar a un partido o a otro, aquí la gran acusación que estamos recibiendo todos los partidos es por parte del pueblo que nos toman como incapaces, si no podemos arreglar problemas meramente políticos, cómo podríamos arreglar los grandes problemas del país. Esto debe ser un llamado de atención a los partidos para ponernos de acuerdo; tenemos un gran problema con la pandemia y no es justo que al pueblo hondureño le vengamos a cargar un problema más como el problema de tipo electoral.

Libre argumenta que el Partido Nacional hará fraude con las reformas electorales, ¿por qué cree que asumieron esa postura?

Habría que preguntarles a ellos. Lo que sí puedo decir es que en la nueva ley que hemos consensuado ellos han estado presentes, igualmente los partidos Liberal y Nacional y lo que ha imperado es el espíritu de sacar una ley que le garantice al elector que su voto será respetado.

¿Cuándo cree que se apruebe la nueva Ley Electoral?

Eso va a depender de los consensos y quien maneja la agenda es la junta directiva, creo que si no hay consenso no se convocará porque de igual manera no podemos llegar a los 86 votos que exige la aprobación de cada artículo.