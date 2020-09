Viral: Brutal golpiza de valientes mujeres a asaltante en Comayagua

Comayagua.



Dos mujeres hondureñas protagonizan un video que se hizo viral en las últimas horas. El clip se trata de dos valientes mujeres que se enfrentaron a puño limpio con un joven que intentó asaltarlas.



El hecho ocurrió la noche del pasado domingo en el centro de Comayagua, en la región central de Honduras.



Una cámara de vigilancia registra las 8:20 de la noche. Dos mujers y una niña caminan en una solitaria calle de Comayagua cuando un sujeto abordo de una motocicleta las intercepta.





Las imágenes muestran que el individuo se baja de su moto se acerca a ella y aparentemente trata de sacar una supuesta arma.



Con lo que no contaba el asaltante es que las mujeres se iban a llenar de valor. Una de las féminas se abalanza sobre el hombre y lo arrima contra la pared. Ambos comienzan a forcejear hasta que lo desestabiliza.



La amiga de la mujer inicia a golpear al delincuente, mientras la menor ve con miedo y asombro la acción.



El asaltante golpea a las mujeres incluso con su casco protector, pero las féminas no bajaron la guardia y siguieron con los golpes.



Sabedor de que no logrará cometer el asalto el individuo intenta huir en la motocicleta, pero las mujeres lo continúan golpeando por lo que cae con todo y su vehículo. Al sujeto no le quedó de otra más que salir corriendo del lugar.

