Doctor Samuel Santos internado por sospechas de COVID-19

San Pedro Sula, Honduras.

El reconocido médico de la zona norte del país Samuel Santos, vicepresidente del Colegio de Médicos de Honduras (CMH), está internado por sospechas de COVID-19 en un hospital privado en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.



Hasta el momento, se conoce que el neonatólogo padece neumonía, pero se encuentra estable y permanece en observación.



Cabe mencionar que el galeno ha trabajado en la primera línea de batalla durante la pandemia por coronavirus. Además, desde su cargo en el CMH ha alzado su voz en repetidas ocasiones para alertar a las autoridades con recomendaciones sobre el manejo de la crisis sanitaria.

Por otra parte, también ha hecho conciencia a la población de mantenerse en casa y seguir todas las medidas de bioseguridad para evitar que aumenten las cifras por COVID-19.



Aún estado desde la cama del hospital envió, por medio de Whatsapp, un mensaje a sus colegas y a las autoridades.



"Me siento bien físicamente, pero no puedo olvidar en este momento a los miles de compatriotas que tienen que esperar horas y a veces días para ser atendidos en los hospitales de nuestro país".





"Los más desposeídos son los que pagan siempre el precio más alto de todas las injusticias que se cometen en la sociedad. Debemos mantener la lucha de velar por la salud pública. Estoy en un hospital privado y puedo decirles la diferencia abismal que existe. Quizás uno de los mayores malestares que siento no es físico sino moral, me siento triste por mi pueblo. Si me levanto de esta cama será para seguir luchando".



En redes sociales también publicó un mensaje, el cual rápidamente se llenó de comentarios de apoyo para el doctor.



Sus colegas también le han mostrado su apoyo a través de llamadas y en las redes sociales.

Además del doctor Santos hay otros tres profesionales de la salud internados por el virus en la zona norte; uno en el hospital Leonardo Martínez, otro en el Mario Catarino Rivas y uno más en un hospital privado.