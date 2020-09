Captan a rapidito "repleto de pasajeros" en la zona norte de Honduras en plena pandemia

San Pedro Sula, Honduras.

Usuarios de redes en Honduras hicieron viral la imagen de una unidad de transporte de la ruta Impala, que viaja de Puerto Cortés a San Pedro Sula, la cual iba llena y hasta con pasajeros de pie en plena crisis sanitaria.



Las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte (IHTT) ubicaron, a través de las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias (911), al conductor que fue identificado como Cristhian García.



Este fue multado con 2,000 lempiras por exceso de pasajeros y no cumplir las medidas de bioseguridad.

Rafael Ruíz, comisionado del IHTT, dijo a Diario LA PRENSA que la unidad también fue decomisada.



"Estamos investigando si tiene sanciones pendientes con otras instituciones. Sin embargo, dependiendo de las infracciones, puede permanecer decomisada de 15 días hasta seis meses", dijo Ruíz.





Detalló que es el primer caso de este tipo que se registra como denuncia durante la pandemia y que esperan que no se sigan repitiendo por la crisis sanitaria que atraviesa el país.



De acuerdo con Ruíz, se han capacitado a alrededor de diez mil conductores y 7,500 unidades cuentan con salvoconducto para operar.



"Hacemos un llamado a los conductores del transporte público para que sigan al pie de la letra las medidas de bioseguridad, debemos velar por la salud de todo el país. No podemos permitir que vayan a culpar al transporte terrestre de una nueva ola de casos de COVID-19 porque sería grave para el futuro de nuestra nación".



Y por último, también envió un mensaje a los usuarios y la ciudadanía en general para que tomen conciencia y no se transporten en unidades que irrespeten las medidas establecidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). "Los invitamos a que denuncien a través de las redes sociales del IHTT (Facebook, Twitter o Instagram) y en menos de 48 horas la unidad que no siga las recomendaciones será multada".